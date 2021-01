Concorsi Sanità, la ASP di Cosenza assume 30 infermieri

Nuovo concorso per assumere collaboratori sanitari infermieri regolarmente iscritti all'albo professionale di riferimento. I requisiti e il termine per presentare la domanda di ammissione

Nuove opportunità di lavoro nel settore sanitario. La ASP di Cosenza ha indetto un nuovo concorso per assumere 30 collaboratori sanitari infermieri a tempo indeterminato.

I requisiti

Per partecipare bisogna essere in possesso dei requisiti generali solitamente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici e dettagliatamente indicati all'interno del bando di concorso.

I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici.

Diploma di Laurea di primo livello in Infermieristica (Classe L/SNT01 Lauree delle Professioni sanitarie Infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica) o diploma universitario di Infermiere;

iscrizione al relativo albo professionale per l’esercizio della professione.

Procedura concorsuale

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti la materia oggetto del concorso.

Prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

Prova orale: sulle materie inerenti la posizione funzionale a concorso. Elementi di informatica. Verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera (inglese, francese).

Qualora il numero delle domande pervenute lo renda necessario le prove d’esame saranno precedute da forme di preselezione (questionario a risposte multiple su argomenti della prova scritta) predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.

Per tutte le informazioni relative alla commissione esaminatrice e ai punteggi per titoli e prove d'esame vi rimandiamo alla lettura del bando.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il modello allegato al bando, deve essere presentata entro il 7 febbraio 2021.

La domanda puo’ essere inoltrata mediante una delle seguenti modalità:

1) consegna presso l’ufficio protocollo dell’Azienda viale Alimena 8 - Cosenza;

2) spedizione, entro il termine indicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al

Commissario Straordinario dell’ASP di Cosenza Viale Alimena 8. Questa Azienda non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.

3) inoltro con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.asp.cosenza.it (con allegati in formato PDF) esclusivamente nei termini di apertura del bando. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica personale, a sua volta, certificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.

Per le domande spedite a mezzo PEC nell’oggetto della mail dovrà essere specificato: “Domanda partecipazione concorso CPS INFERMIERE”.

