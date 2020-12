Concorsi Sanità, Friuli Venezia Giulia: 20 infermieri a tempo indeterminato

L'ASP La Quiete di Udine assumerà 20 nuovi infermieri. E' stata indetta, infatti, una nuova selezione pubblica, mediante la quale saranno individuate le risorse che svolgeranno la mansione: saranno assunte a tempo indeterminato.

Requisiti

Per partecipare al concorso indetto dalla ASP di Udine per 20 infermieri bisogna essere in possesso dei requisiti generalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, dal possesso della cittadinanza italiana, all'età non inferiore ai 18 anni ecc. Sono tutti indicati all'interno del bando, di cui vi invitiamo a un'attenta lettura, a questo indirizzo.

Tra i requisiti specifici è indicato il titolo di studio. I candidati devono avere una Laurea in infermieristica abitante alla professione sanitaria di infermiere o un diploma universitario di infermiere o titolo equipollente.

Prove d'esame e domanda di ammissione

La selezione avviene mediante tre prove d'esame: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

Se il numero delle domande pervenute è superiore a 50 l'Amministrazione si è riservata la facoltà di predisporre una prova preselettiva.

La domanda di ammissione deve essere inviata entro il 14 dicembre alle ore 12.

La domanda può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

consegnata a mano all’Ufficio del Protocollo dell’ASP di Udine sito in via S. Agostino n.7;

a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo sopra indicato;

tramite PEC all’indirizzo laquieteudine@pec.it

Per tutte le informazioni relative alla documentazione che deve essere presentata in allegato, sulle prove d'esame, sullo stipendio e su ogni altro aspetto relativo al concorso vi invitiamo a un'attenta lettura del bando al seguente indirizzo.

fonte foto: Freepik License/ mfjaff