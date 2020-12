Concorsi Sicilia, Guardie Forestali: 170 assunzioni (a tempo indeterminato) in arrivo

Il bando uscirà a fine anno. La Giunta Regionale Siciliana ha dato il via libera per inserire nuove risorse nel corpo forestale dell'isola

170 nuove risorse verranno inserite nel Corpo Forestale della Regione Sicilia. Lo ha annunciato il governatore dell'isola, Nello Musumeci. Si tratta di un provvedimento che porterà a un rinnovamento all'interno delle Guardie Forestali, dove le ultime assunzioni risalgono ormai a 25 anni fa.

Sicuramente i neo assunti dovranno essere in grado di svolgere i compiti principali delle Guardie Forestali, ovvero la tutela e la vigilanza del patrimonio naturalistico dell'isola.

Tutti coloro che sono interessati al Concorso devono attendere l'uscita del bando prevista per fine anno. Non appena disponibile, uscirà anche sul sito della Regione Sicilia. Comunque vi aggiorneremo non appena ci saranno novità.