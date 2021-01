Bandi e Concorsi

Concorsi Sanità, la ASL Napoli 3 Sud assume (a tempo indeterminato) 120 infermieri

Lavoreranno in Campania a Torre del Greco. Tra i requisiti la laurea in Scienze Infermieristica e l'iscrizione all'albo professione. Per la domanda c'è tempo fino al 11 febbraio