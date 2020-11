Concorsi pubblici, Sanità: l'ARCS di Udine cerca 130 infermieri laureati

L'Azienda Regionale di Coordinamento della Salute (ARCS) di Udine, tramite un concorso per titoli ed esami, assumerà a tempo indeterminato 130 infermieri. Qui di seguito troverete tutti i dettagli relativi ai posti disponibili, ai requisiti necessari per la partecipazione, a come si svolge la selezione e ai termini entro il quale i candidati devono presentare la domanda di partecipazione.

I posti disponibili

Nel dettaglio, i 130 posti a tempo pieno e indeterminato per Collaboratore Sanitario - Infermiere, categoria, D che saranno messi in palio tramite il concorso ARCS di Udine sono così suddivisi:

45 posti divisi tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l’IRCCS ‘Burlo Garofalo’ - Area geografica Giuliano – Isontina;

55 posti divisi tra l’Azienda Universitaria Friuli Centrale e l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute -Area geografica Friuli Centrale;

30 posti divisi tra l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e l’IRCCS ‘Centro di riferimento oncologico’ di Aviano - Area Geografica Friuli Occidentale.

Sul concorso operano riserve a favore delle categorie protette come previsto dalla legge. Per tutti gli approfondimenti vi invitiamo a un'attenta lettura del bando.

Requisiti

Coloro che volessero partecipare devono essere in possesso dei requisiti generali previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici. Li trovate elencati in maniera dettagliata all'interno del bando.

Si segnala che devono essere in possesso della patente di categoria B e dei seguenti requisiti specifici:

diploma di laurea in Infermieristica o diploma universitario di infermiere appartenente alla classe di laurea L/SNT1 o laurea vecchio ordinamento o titolo equipollente;

iscrizione al relativo albo professionale.

Prove d'esame

Il concorso, per titoli ed esami, prevede tre prove d'esame: una scritta, una pratica e una orale.

La Commissione può prevedere una prova preselettiva se il numero delle candidature fosse elevato.

Domanda di partecipazione

Per partecipare al concorso per 130 infermieri indetto dall'ARCS di Udine bisogna presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, a questo indirizzo entro il 24 Dicembre 2020.

fonte foto: Freepik License/ mdjaff