Concorsi Sanità, ASL 5 La Spezia: 159 OSS saranno assunti a tempo indeterminato

Nuovo concorso per operatori socio sanitari. Dovranno essere in possesso di licenza media e di attestato di qualifica professionale. Per candidarsi c'è tempo fino al 18 febbraio

Nuove opportunità lavorative presso la ASL 5 di La Spezia. 159 OSS saranno selezionati tramite procedura concorsuale. Per presentare la domanda di ammissione c'è tempo fino al 18 febbraio.

I requisiti

I candidati al concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 159 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. b livello economico senior) presso la ASL 5 di La Spezia devono essere in possesso dei requisiti generali qui di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego.

età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio.

godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti;

attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento di corso di formazione;

Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto in Italia e, pertanto, il candidato è tenuto ad allegare alla domanda il provvedimento (copia del Decreto Ministeriale) con il quale ne è stato disposto il riconoscimento.

Prove concorsuali

Il concorso prevede la valutazione dei titoli dei candidati e due prove d'esame, una pratica e una orale.

1)Prova pratica:

esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale di OSS e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla sui seguenti argomenti:

ruolo e competenza dell’OSS;

elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;

elementi di diritto del lavoro e CCNL Sanità;

elementi di igiene generale, degli ambienti e delle attrezzature;

elementi di assistenza diretta alla persona, in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza, per quanto riguarda la soddisfazione dei bisogni fondamentali della persona, il trasporto degli utenti la movimentazione dei carichi inanimati, strumenti di lavoro nell’équipe assistenziale elementi di etica e metodologia del lavoro;

elementi di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori: l’identificazione dei più comuni sintomi di allarme ed elementi di primo soccorso.

2) Prova orale:

verterà sulle materie oggetto della prova pratica.

Domanda di partecipazione

Tutti coloro che, in possesso dei requisiti sopraelencati, intendano partecipare al concorso per OSS per l'ASL 5 di La Spezia devono presentare la domanda di ammissione al concorso entro il prossimo 18 febbraio a questo indirizzo. Trovate tutti i dettagli e le informazioni sui documenti da allegare all’interno del bando.

