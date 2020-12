Concorso ASL Puglia, 162 assistenti e collaboratori amministrativi: riaperti i termini

Nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 1 dicembre è stata pubblicata la riapertura dei termini del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 162 collaboratori amministrativi per le aziende sanitarie della Regione Puglia

Sono stati riaperti i termini del concorso pubblico unico per titoli ed esami, per la copertura di 162 posti di collaboratore amministrativo-professionale per le aziende sanitarie della Regione Puglia. Il bando era stato inizialmente pubblicato sulla G.U. n.18 del 3 marzo 2020.

Con delibera n.1008 del 27/05/2020 è stato pubblicato l'elenco dei candidati già ammessi: se non si ha necessità di aggiungere ulteriori elementi (curriculum, titoli di carriera o esperienze professionali) non è necessario ripresentare la domanda.

Posti disponibili

I candidati saranno assegnati nelle seguenti aziende sanitarie della Regione Puglia:

33 posti per la Asl Bt;

28 posti per la Asl Ba;

36 posti per la Asl Le;

32 posti per la Asl Ta;

12 posti per A.O.U. Policlinico;

1 posto per I.R.C.C.S. Tumori «Giovanni Paolo II» di Bari;

6 posti per I.R.C.C.S. «S. de Bellis» di Castellana.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generalmente previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici che sono indicati nel bando https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36008/concorso-per-162-collaboratori-amministrativi-riaperti-i-termini. Tra i requisiti specifici è indicato il titolo di studio. I candidati devono essere in possesso di Laurea Triennale o Laurea Magistrale in:

Giurisprudenza;

Economia e Commercio;

Scienze Politiche.

Prove d'esame

Il concorso, per titoli e per esami, prevede lo svolgimento di tre prove. Una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. Verrà indetta una prova preselettiva se il numero di candidature dovesse essere superiore a 1000.

Domande di partecipazione

Il concorso è gestito dalla Asl Bt: i termini per la presentazione della domanda scadono il 31 dicembre. Gli interessati possono mandare la propria domanda di partecipazione da questo indirizzo.

