Concorsi, ASST Cremona assume 23 infermieri a tempo indeterminato

Nuove opportunità di lavoro nella sanità lombarda. L'ASST di Cremona, tramite una selezione pubblica, ricerca 23 infermieri che saranno assunti a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate entro l'8 marzo.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per partecipare ai concorsi pubblici. Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

laurea Universitaria appartenente alla classe delle Professioni Sanitarie L/SNT1 (infermieristica) o altri titoli/attestati equipollenti;

iscrizione all’Albo professionale.

Procedura concorsuale

Il concorso prevede la valutazione dei titoli e tre prove d’esame:

Prova scritta: vertente su argomento, scelto dalla Commissione esaminatrice, attinente alla materia oggetto del concorso e cioè sulle materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo della professione infermieristica; la prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.

Prova pratica: consistente nella soluzione di problematiche assistenziali correlate a casi clinici.

Prova orale: verterà sull’approfondimento delle materie di cui alla prova scritta e pratica.

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Domanda di ammissione

Coloro che, in possesso dei requisiti sopraindicati, vogliano partecipare al concorso per 23 infermieri indetto dalla ASST Cremona devono presentare la domanda di ammissione entro l’8 marzo 2021 a questo indirizzo.

