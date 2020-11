Concorsi pubblici, Sicilia: 40 posti disponibili come collaboratore amministrativo

La ASP di Catania ha indetto una selezione pubblica per assumere a tempo indeterminato 40 risorse nel ruolo di Collaboratore Amministrativo professionale Ctg D. Il concorso prevede la valutazione dei titoli e tre prove d'esame: scritta, pratica e orale. Un'ulteriore prova preselettiva è prevista se il numero delle candidature fosse superiore a 800.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici che trovate all'interno del bando di concorso di cui vi invitiamo a un'attenta lettura.

Per partecipare a questo concorso, in particolare, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti specifici.

Diploma di Laurea vecchio ordinamento in:

Giurisprudenza;

Scienze politiche o Economia e Commercio;

o corrispondente laurea specialistica o magistrale.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono avere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al seguente concorso, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità, a pena di esclusione i cui estremi dovranno essere indicati nella domanda on line. Il candidato dovrà allegare copia del decreto di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano (scansione in formato pdf non modificabile).

All'interno del concorso operano riserve: sono indicate all'interno del bando.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso amministrativi dell'Asp di Catania deve essere presentata entro il 20 dicembre, esclusivamente in via telematica, a questo indirizzo.

Per tutte le informazioni relative al contributo spese per la partecipazione al concorso, per i documenti da allegare ai fini della valutazione del titolo, sull'ammissione e sull'esclusione dei candidati, sulla commissione esaminatrice, sulle modalità e sullo svolgimento delle prove d'esame potete consultare il bando.

fonte foto: Freepik/pressfoto