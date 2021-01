Concorso Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri: 60 posti per gli Allievi al primo anno

È stato pubblicato il bando dei concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2021-2022. I posti disponibili, i requisiti e come fare la domanda di ammissione

É in atto il concorso per esami per l'ammissione n° 60 Allievi Ufficiali al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Il bando di concorso è stato pubblicato l'8 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale.

Posti in concorso

Il Concorso per l'ammissione al primo anno dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri prevede la seguente ripartizione dei posti:

18 posti riservati agli Allievi delle Scuole Militari;

3 posti riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

1 posto riservato ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Requisiti

Possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il 17esimo anno di età e non abbiano compiuto il 22esimo anno di età. Devono aver conseguito o sono in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2020-2021 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Le prove di concorso

Il concorso 60 Allievi Ufficiali Accademia Carabinieri 2021 prevede le seguenti fasi di reclutamento:

prova scritta di preselezione;

prova scritta di conoscenza della lingua italiana;

prova di conoscenza della lingua inglese;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici;

accertamenti attitudinali;

prova orale su materie indicate nell’Appendice al bando;

tirocinio.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, completa della documentazione richiesta all'interno del bando, dovrà essere presentata entro il giorno 16 febbraio. Trovate tutte le informazioni e il bando a questo indirizzo.