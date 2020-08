Concorso Accademia Nazionale dei Lincei: 6 assunzioni a tempo indeterminato

L'Accademia Nazionale dei Licei nasce per promuovere e diffondere le conoscenze scientifiche ed ha una storia illustre e pluricentenaria. Fondata da Federico Cesi nel 1603, ha la sua sede a Roma nella splendida cornice di villa Farnesina.

Quale punto di riferimento per la comunità scientifica organizza congressi, conferenze, convegni internazionali.

Il suo nome lo deve alla lince, sinonimo di acutezza, una delle proprietà che devono possedere tutti coloro che decidono di dedicarsi alle scienze.

Concorso Accademia nazionale dei Lincei: i profili richiesti

Mediante cinque concorsi pubblici, per titoli ed esami, ci saranno sei assunzioni di personale a tempo indeterminato. Nel dettaglio l'Accademia dei Lincei ricerca:

2 Collaboratori Amministrativi in materia di Archivistica – Cat. C, posizione economica C1;

1 Collaboratore Amministrativo in materia di Comunicazione – Cat. C, posizione economica C1;

1 Collaboratore Amministrativo in materia di Gestione degli Immobili – Cat. C, posizione economica C1;

1 Collaboratore Amministrativo con orientamento Giuridico Amministrativo – Cat. C, posizione economica C1;

1 Collaboratore Amministrativo in materia di Informatica – Cat. C, posizione economica C1.

Concorso Accademia dei lincei, archivista: i requisiti

Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo in materia di archivistica da inquadrare nei servizi amministrativi nella qualifica C – posizione economica C1. I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea o titoli equipollenti in archivistica e biblioteconomia;

diploma di specializzazione delle Scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti;

dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

Ci saranno, inoltre, tre prove d'esame, due scritte ed una orale.

Potete conoscere i requisiti completi e presentare la vostra domanda a questo indirizzo



Concorso Accademia dei lincei, comunicazione: i requisiti

Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo in materia di comunicazione, da inquadrare nella qualifica C – posizione economica C1. I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale (L) nella seguente classe di laurea o equiparata: Scienze della comunicazione (L-20) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

laurea magistrale (LM), appartenente alla seguente classe: Lauree Magistrali in Informazione e sistemi editoriali (LM-19) o titoli equiparati ed equipollenti a quelli equiparati secondo la normativa vigente;

diplomi di laurea (DL) equiparati alla suindicata classe di laurea magistrale (LM);

buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Potete conoscere i requisiti completi e presentare la vostra domanda a questo indirizzo.



Ci saranno, inoltre, tre prove d'esame, due scritte ed una orale.

Concorso Accademia dei licei, gestione immobili: i requisiti

Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo in materia di gestione degli immobili, da inquadrare nei servizi amministrativi nella qualifica C – posizione economica C1. I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale (L) nella seguente classe di laurea o equiparate: Ingegneria civile e ambientale (L7) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

laurea magistrale (LM), appartenente alla seguente classe: Architettura e Ingegneria edile-architettura (LM04) o titoli equiparati ed equipollenti a quelli equiparati secondo la normativa vigente;

diplomi di laurea (DL) (vecchio ordinamento) equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM).

Potete conoscere i requisiti completi e presentare la vostra domanda a questo indirizzo.



Ci saranno, inoltre, tre prove d'esame, due scritte ed una orale.

Concorso Accademia dei Lincei, giuridico amministrativo: i requisiti

Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-amministrativo da inquadrare nei servizi amministrativi nella qualifica C – posizione economica C1. I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale (L) nella seguente classe di laurea o equiparate: Scienze dei servizi giuridici (L-14);

laurea magistrale (LM), appartenente alla seguente classe: Giurisprudenza (LMG-01) o titoli equiparati ed equipollenti a quelli equiparati secondo la normativa vigente;

diplomi di laurea (DL) (vecchio ordinamento) equiparati alla suindicata classe di laurea magistrale (LM).

Ci saranno, inoltre, tre prove d'esame, due scritte ed una orale.

Potete conoscere i requisiti completi e presentare la vostra domanda a questo indirizzo.



Concorso Accademia dei Licei, informatica: i requisiti

Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo in materia di informatica da inquadrare nei servizi amministrativi nella qualifica C – posizione economica C1. I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Ingegneria dell’informazione (L-8), Scienze e tecnologie informatiche (L-31) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Lauree Magistrali in Informatica (LM-18), Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica (LM-32) o titoli equiparati ed equipollenti a quelli equiparati secondo la normativa vigente;

diplomi di laurea” (DL) (vecchio ordinamento) equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM).

Potete conoscere i requisiti completi e presentare la vostra domanda a questo indirizzo.

Ci saranno, inoltre, tre prove d'esame, due scritte ed una orale.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 20 settembre. I bandi completi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 21-08-2020.