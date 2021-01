Concorso Accademia Navale 2021, il bando è aperto: 133 i posti disponibili

È stato pubblicato il bando dei concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2021-2022. I posti disponibili, i requisiti e come fare la domanda di ammissione

É in atto il concorso per esami per l'ammissione n° 133 Allievi Ufficiali al primo anno di corso dell'Accademia Navale 2021. Il bando di concorso è stato pubblicato l'8 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale.

Posti in concorso

I 133 posti disponibili per il reclutamento sono così suddivisi:

70 per il Corpo di Stato Maggiore;

26 per il Corpo del Genio della Marina(*);

10 per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo;

18 per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

9 posti per i Corpo Sanitario Militare Marittimo.

(*) I 26 posti per il Corpo del Genio della Marina saranno ripartiti fra le seguenti tre specialità: 12 per la specialità del Genio Navale; 8 per la specialità delle Armi Navali e 6 per la specialità Infrastrutture.

Ciascun concorrente può chiedere di partecipare per uno solo dei precitati concorsi.

Requisiti di partecipazione

Potrà proporre domanda il giovane in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, in particolare:

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, deve aver compiuto il 17° e non aver compiuto il 22° anno di età;

aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2020-2021 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

La preparazione

Allo scopo di consentire ai concorrenti una adeguata preparazione prima dell’effettuazione della prova stessa, indicativamente, entro le seconda decade di gennaio 2021, sarà pubblicato nel sito web della Marina il simulatore on line contenente la banca dati dei quesiti culturali che sarà rimosso a mezzanotte del 28 febbraio 2021.

Le prove del concorso

Prova scritta di selezione culturale (marzo)

Accertamenti psicofisici (aprile/maggio)

Accertamenti attitudinali (giugno/luglio)

Prove di efficienza fisica (giugno/luglio)

Prova orale di matematica, educazione civica e storia contemporanea (fine luglio)

Prova orale di biologia, educazione civica e storia contemporanea (fine luglio)

Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (fine luglio)

Tirocinio (settembre)

Domanda di partecipazione

I concorrenti che superano tutte le prove e gli accertamenti sopra citati saranno inseriti in due distinte graduatorie, una per i Corpi vari e l’altra per il Corpo Sanitario, formate secondo le modalità previste dal bando di concorso.

I vincitori per i Corpi vari saranno assegnati ai Corpi secondo i criteri previsti dall’Appendice Marina al bando. I vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza della 1ª classe dei Corsi Normali dell’Accademia il giorno successivo a quello di termine del tirocinio, nell’ordine delle rispettive graduatorie, fino a copertura dei posti messi a concorso.

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata a questo indirizzo, completa della documentazione richiesta, nel sito on line della difesa dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando e sino al 16 febbraio 2021 compreso.