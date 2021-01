 Aeronautica militare, ecco il bando per 800 volontari in ferma prefissata di un anno

Per partecipare al concorso i candidati devono aver conseguito la licenza media. Per compilare la domanda di partecipazione c'è tempo fino al 11 febbraio

Il Ministero della Difesa ha pubblicato il bando di concorso per VFP1 per il reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata di un anno nell'Accademia Aeronautica militare.

Possono partecipare i giovani maggiorenni, fino a 25 anni, diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) che vogliono intraprendere la carriera nell'Aeronautica militare. I vincitori del concorso potranno frequentare il corso di formazione di base per VFP1.

I posti disponibili

Il bando di concorso Aeronautica militare per 800 volontari VFP1 2021 prevede un unico blocco, per i nati tra il giorno 11 febbraio 1996 e il giorno 11 febbraio 2003, estremi compresi, con i seguenti incorporamenti:

1° incorporamento - giugno/luglio 2021, per i primi 200 candidati idonei classificati nella graduatoria di merito;

2° incorporamento - agosto 2021, per i secondi 200 concorrenti classificati nella graduatoria di merito;

3° incorporamento - ottobre 2021, per i successivi 200 candidati idonei classificati nella graduatoria di merito;

4° incorporamento - gennaio 2022, per gli ulteriori 200 candidati idonei classificati nella graduatoria di merito.

Le fasi del reclutamento

l reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:

inoltro delle domande;

valutazione dei titoli di merito e formazione della graduatoria;

convocazione dei candidati collocati in posizione utile nella citata graduatoria per l’espletamento delle seguenti fasi selettive;

convocazione dei primi 3.700 candidati compresi nella graduatoria presso la SVAM di Taranto per l’effettuazione della fase iniziale dell’iter selettivo;

invio di tutti i candidati convocati presso il Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità;

svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla precedente fase sanitaria, secondo le modalità riportate nell’allegato C al presente bando, che saranno utili per la determinazione della graduatoria definitiva;

formazione della graduatoria di merito definitiva comprendente i candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica;

convocazione e incorporazione dei candidati collocati nella graduatoria;

decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare.

Domande di partecipazione

I candidati, in possesso dei requisiti sopraelencati e dettagliatamente indicati all'interno del bando, devono presentare la propria domanda di partecipazione entro l'11 febbraio a questo indirizzo.