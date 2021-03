Concorsi, Provincia di Ravenna: 2 agenti di polizia assunti a tempo indeterminato

Un nuovo concorso per agenti di polizia è stato indetto dalla Provincia di Ravenna. I candidati, che devono essere in possesso di diploma, saranno assunti a tempo indeterminato. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 24 marzo. Qui di seguito trovate tutte le informazioni sui requisiti e sulle prove d'esame.

Requisiti

I partecipanti al concorso per agenti di polizia indetto dalla Provincia di Ravenna devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici che trovate integralmente riportati all'interno del bando.

Devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti specifici:

patente di guida di categoria B e A;

possesso dei requisiti per il conseguimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

diploma di istruzione secondaria superiore;

conoscenza degli applicativi informatici più diffusi e della lingua inglese.

Lo stipendio annuale lordo è pari a € 20.344,08. É prevista la tredicesima mensilità e l’indennità di comparto.

Prove d’esame

Il concorso prevede tre prove d'esame:

una fisica;

una scritta;

una orale.

Trovate le informazioni complete sulle singole prove e sulla commissione esaminatrice all'interno del bando.

Domanda di ammissione

La domanda dovrà essere inviata via PEC a provra@cert.provincia.ra.it. entro il 24 marzo 2021.