Concorso amministrativi: 4 posti a tempo indeterminato per diplomati, ecco dove

Il Comune di Fiano Romano, in provincia di Roma, ha indetto una selezione pubblica per 4 Amministrativi. Verranno assunti a tempo indeterminato, part time al 50%. Il profilo richiesto è istruttore amministrativo contabile, categoria C. Il diploma è tra i requisiti necessari per la partecipazione.

Comune di Fiano Romano, concorso per 4 amministrativi: come avviene la selezione e i requisiti richiesti

I candidati verranno selezionati tramite il superamento di 3 prove d'esame, due prove scritte ed una prova orale. Le prove saranno precedute da una prova preselettiva.

Per partecipare alla selezione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;

adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

età non inferiore agli anni 18;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico;

assenza di condanne penali;

conoscenza delle applicazioni informatichepiù diffuse e della lingua Inglese.

E’ richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti specifici:

diploma di scuola media superiore quinquennale; o titolo equipollente (per i titoli di studio conseguiti all’estero);

di scuola media superiore quinquennale; o titolo equipollente (per i titoli di studio conseguiti all’estero); patente di guida “B”.

Comune di Fiano Romano, concorso per 4 amministrativi: come e dove presentare la domanda

I partecipanti dovranno presentare la domanda entro il 24 settembre, secondo il modello in allegato al bando di concorso. La domanda dovrà essere:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

inviata per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Fiano Romano piazza Matteotti n. 2 – 00065 Fiano Romano (RM);

consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, negli orari di apertura al pubblico; tramite P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: