Progetta la nuova biblioteca di Madrid, 1000 euro in palio per architetti e designer di ogni età

Creativi, architetti, ingegneri, studenti, professionisti di qualunque età e provenienti da ogni parte del mondo. Al contest internazionale di architettura Madrid Call Start for Talents si può partecipare da soli o in gruppo. L'obbiettivo? Ridisegnare Plaza de la Villa, a Madrid, conferendole una nuova immagine. Per farlo i partecipanti dovranno realizzare una biblioteca con sale espositive ed aule per la catalogazione, il premio in palio è allettante: 1000 euro.

Si dovrà realizzare una struttura che sia in grado di rispondere ai bisogni di un'intera comunità, dove ogni spazio è un punto di incontro tra il passato ed il futuro, tra la dimensione storica ed il contesto contemporaneo di una grande capitale europea.

In Plaza de la Villa, nel centro storico di Madrid accanto alla calle Mayor, ci sono le facciate principali di tre edifici di grande valore storico ed artistico: la Casa e la Torre de los Lujanes, una costruzione in stile gotico-mudéjar del XV secolo che si trova sul lato orientale della piazza, la Casa de Cisneros, un palazzo plateresco del XVI secolo che si trova nella parte meridionale della piazza, e la Casa de la Villa, una costruzione barocca del XVII secolo, che si trova nella parte occidentale ed è una delle sedi del Municipio di Madrid.

Madrid Call Start for Talents: il progetto e come partecipare

Start for Talents è un’Associazione che ha il compito di promuovere la cultura architettonica. Proprio per questo organizza contest e concorsi creativi in tutto il mondo, per permettere a giovani architetti e ai designer di mettere in mostra il proprio talento e condividere progetti, idee e analisi in uno spazio d’incontro multidisciplinare.

Il progetto, The New Madrid Library dovrà conferire una nuova immagine a Plaza de la Villa, proponendosi quale simbolo di forte riconoscibilità. Sale espositive e aule per la catalogazione saranno parte di un complesso pensato per la comunità dove aree verdi esterne saranno animate da cittadini e turisti durante l’intera giornata.

Coloro che vogliono partecipare al concorso devono produrre i seguenti materiali:

FORM A in formato .pdf e compilato in ogni sua parte. Il modulo, già inviato in fase di iscrizione al contest, deve essere re-inviato anche in occasione della consegna degli elaborati;

Pannello di Progetto: foglio digitale A0 con orientamento orizzontale, formato .jpg e risoluzione massima 150 dpi. I contenuti dell’elaborato sono di libera scelta (piante, sezioni, ricostruzioni 3D, render etc.), mentre è obbligatorio inserire un codice identificativo alfanumerico;

Relazione di progetto: cartella A4 in Word. La relazione (min. 3000 – max 4000 battute, inclusi spazi) dovrà essere redatta in Arial 11, dovrà descrivere le motivazioni funzionali e formali alla base del lavoro proposto e non contenere immagini o grafici.

Gli elaborati e i relativi documenti devono essere inviati all’indirizzo email startfortalents@gmail.com entro il giorno 18 Dicembre 2020.

La proclamazione dei vincitori avverrà sul portale dell’associazione entro e non oltre la data del 08 Gennaio 2021. Risulteranno meritevoli i primi tre lavori, nonché eventuali altri progetti per i quali non sono escluse menzioni di merito. Il premio per il lavoro primo classificato è di 1000 euro (IVA esclusa) per partecipante unico con incremento di 250 euro (Iva Esclusa ) per ogni partecipante aggiunto, a partire dal secondo componente del team, qualora il progetto vincitore sia ascrivibile a un raggruppamento. (Esempio per un team composto da tre persone: 1000+250+250, premio finale di 1500 euro).

Ai vincitori e ai menzionati è garantita la partecipazione a vita nell’ambito di tutti i futuri concorsi.

La giuria si riserva la possibilità di assegnare menzioni per le quali non ci sono premi in denaro. Tutti i progetti con riconoscimento saranno pubblicati sul sito. I risultati sulla pagina Facebook e Instagram @startfortalent.