Diplomati con esperienza, assunzioni in Arera: il bando e i requisiti

L'autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha indetto una selezione pubblica per nuove assunzioni a tempo determinato. Quali sono i requisiti specifici e i termini per presentare la domanda di ammissione

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico. L'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), che ha la sua sede a Milano, ha pubblicato un bando di concorso per assumere 4 diplomati con esperienza a tempo determinato. In particolare tramite selezione pubblica verranno assunti 4 diplomati con esperienza e competenze specifiche maturate: a) in

attività di alta segreteria tecnica e/o direzionale con specifica conoscenza dei sistemi di

protocollazione e programmazione, ovvero b) procedure amministrative di gestione

contabile e/o delle presenze e assenze e/o delle missioni del personale e/o dei sistemi di

protocollazione, con specifica conoscenza dei più diffusi e relativi applicativi informatici.

Il contratto a termine avrà durata quattro anni e potrà essere rinnovato nel rispetto della normativa applicabile in Autorità ai rapporti di lavoro a tempo determinato, vigente all’atto della pubblicazione del presente avviso di selezione pubblica. I candidati, per presentare la propria domanda di ammissione, hanno tempo fino al prossimo 4 marzo.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali solitamente previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici che trovate dettagliatamente indicati all'interno del bando di concorso.

Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

diploma di maturità;

conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi;

I candidati devono inoltre dimostrare la propria esperienza professionale maturata in campi o discipline inerenti la posizione messa a concorso:

il soggetto deve aver svolto per almeno tre anni in uffici pubblici o privati mansioni inerenti alla posizione messa a concorso con qualifiche appartenenti a carriere analoghe a quella a cui fa riferimento il posto bandito (carriere operative);

il soggetto deve aver prestato servizio presso l'Autorità, anche proveniente da altra amministrazione pubblica, istituto o organismo pubblico o privato, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di effettivo servizio prestato.

Prove d’esame

La selezione pubblica si articola nella valutazione dei titoli e in un esame colloquio. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nell’esame colloquio.

Per la valutazione dei titoli e i criteri e per tutte le informazioni sulla graduatoria di merito potete consultare il bando.

Domanda di ammissione

Gli interessati a partecipare al concorso devono presentare la propria domanda di ammissione entro le ore 23.59 del 4 marzo a questo indirizzo.