Sanità, Concorso in Emilia Romagna: si assumono (a tempo indeterminato) 13 Infermieri

Nuovo concorso per infermieri in provincia di Modena. Lo ha indetto L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) dei Comuni Modenesi. Il bando di selezione pubblica per soli esami prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 13 unità con profilo professionale e di infermiere, categoria professionale D posizione giuridico economica D1 di cui n.8 da assegnare al servizio presso le diverse sedi di Asp Comuni Modenesi Area Nord. Per i posti a concorso, come indicato nel bando, opera la riserva a favore dei volontari delle FF.AA.

Concorso Infermieri, ASP Comuni Modenesi: requisiti

Tutti coloro che volessero partecipare devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, che potete trovare in dettaglio nel bando e dei seguenti requisiti specifici che trovate indicati anche qui di seguito:

laurea in Infermieristica o titolo equipollente;

iscrizione all’Albo Professionale degli Infermieri;

patente di guida categoria B in corso di validità;

idoneità piena e incondizionata alle mansioni e possesso di sana e robusta costituzione.

La selezione avverrà attraverso il superamento di due prove d'esame, una scritta ed una orale.

La Commissione può disporre l'espletamento di una preselezione se il numero di domande ammesse al concorso lo ritiene necessario.

Concorso Infermieri, ASP Comuni Modenesi: le domande di partecipazione

All’interno del bando potete trovare tutte le informazioni dettagliate sui requisiti generali e specifici di ammissione, sulla preselezione alla procedura concorsuale, sulle prove d'esame, sulle materie d'esame, sulla documentazione richiesta per la domanda di partecipazione, sulle riserve previste da questo concorso e sulla formulazione della graduatoria.

Le domande di partecipazione al concorso per infermieri ASP Comuni Modenesi devono essere presentate entro le ore 13 del 4 novembre esclusivamente per via telematica seguendo la procedura sul sito.

fonte foto: Freepik License