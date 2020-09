Concorso assistenti amministrativi, 53 posti a tempo indeterminato: ecco dove

Una nuova selezione pubblica per assumere a tempo indeterminato Assistenti Amministrativi. Il concorso è stato indetto dalla ASL 1 Abruzzo di Avezzano – Sulmona – L’Aquila che assumerà 53 risorse, in possesso di diploma, a tempo indeterminato. Qui di seguito troverete l'elenco dei requisiti richiesti. Per conoscere tutti i dettagli vi invitiamo alla lettura del bando.

Concorso Assistenti Amministrativi ASL 1 Abruzzo: i requisiti

I candidati, per poter partecipare al concorso per Diplomati ASL 1 Abruzzo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;

assenza dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

non essere stati sottoposti a licenziamento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non aver riportato condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, o nei cui confronti sia stata applicata la pena prevista.

All'interno del bando sono indicate le riserve dei posti.

Concorso Assistenti Amministrativi ASL 1 Abruzzo: come avviene la selezione

Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame – una scritta, una pratica ed una orale – vertenti sugli argomenti indicati nel bando.

Se i candidati dovessero essere in numero pari o superiore a 500 verrà svolta una preselezione.

I partecipanti dovranno presentare la propria domanda, esclusivamente online, entro l'11 ottobre 2020, al seguente indirizzo.