Azienda Zero Padova: 141 dirigenti medici anestesisti saranno assunti a tempo indeterminato

C'è tempo fino al 14 febbraio per partecipare al concorso. La suddivisione dei posti, i requisiti e le prove d'esame

Nuovo bando dell'Azienda Zero Padova per lavorare nella Sanità veneta. Tramite una selezione pubblica saranno assunti 141 dirigenti medici anestesisti in possesso di laurea. L'assunzione è a tempo indeterminato.

Posti a concorso

Il bando di concorso per 141 dirigenti medici anestesisti indetto dall'Azienda Zero di Padova prevede la seguente ripartizione dei posti:

21 posti Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;

37 posti Azienda Ulss n. 3 Serenissima;

18 posti Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale;

12 posti Azienda Ulss n. 5 Polesana;

8 posti Azienda Ulss n. 6 Euganea;

16 posti Azienda Ulss n. 7 Pedemontana;

2 posti Azienda Ulss n. 8 Berica;

9 posti Azienda Ulss n. 9 Scaligera;

2 posti Azienda Ospedale-Università Padova;

5 posti Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

11 posti Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali solitamente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici che sono integralmente riportati all'interno del bando.

Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

1)Laurea in Medicina e Chirurgia;

2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero:

specializzazione in disciplina affine o in alternativa regolare iscrizione al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno;

iscrizione all’ordine dei medici – chirurghi.

Prove concorsuali

La procedura concorsuale prevede la valutazione dei titoli e tre prove d'esame:

scritta;

pratica;

orale.

L'amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di predisporre una prova preselettiva a seconda del numero di domande.

Domanda di partecipazione

Tutti coloro che, in possesso dei requisiti sopraelencati, intendono partecipare al concorso per 141 medici anestesisti indetto dall'Azienda Zero Padova devono presentare la propria domanda di partecipazione entro il prossimo 14 febbraio al seguente indirizzo.