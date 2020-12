Concorso Banca d'Italia, 15 esperti informatici a tempo indeterminato: il bando

Nuove opportunità di lavoro a Roma presso la Banca d'Italia. La nostra Banca centrale ha pubblicato un bando di concorso per assumere 15 esperti informatici che assumerà a tempo indeterminato.

Posti in concorso

In particolare la Banca d’Italia, tramite questo bando, cerca le seguenti figure professionali:

12 Esperti - profilo tecnico con conoscenze nelle tecnologie dei sistemi informatici distribuiti e a registro distribuito e dell’intelligenza artificiale;

3 Esperti - profilo tecnico con esperienza nel campo della cyber intelligence applicata alla difesa preventiva, proattiva e reattiva.

Requisiti

Per partecipare bisogna essere in possesso dei requisiti generali solitamente previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici. Bisogna, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici.

Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:

ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27);

ingegneria elettronica (32S/LM-29);

ingegneria informatica (35S/LM-32);

ingegneria dell’automazione (29S/LM-25);

informatica (23S/LM-18);

sicurezza informatica (LM-66);

matematica (45S/LM-40);

fisica (20S/LM-17);

altra laurea equiparata a uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009

ovvero

Diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline:

ingegneria delle telecomunicazioni;

ingegneria elettronica;

ingegneria informatica;

informatica;

scienze dell’informazione;

matematica;

fisica;

altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.

È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I 3 profili esperti nel campo della Cyber Intelligence devono un’esperienza lavorativa ne settore, documentabile e successiva alla laurea, della durata di almeno 2 anni, maturata in attività di lavoro dipendente o autonomo.

Per le informazioni complete relative ai requisiti di partecipazione e di assunzione vi invitiamo a un'attenta lettura del bando.

Procedure selettive

I candidati dovranno superare due prove d'esame, una scritta e una orale.

La prova scritta prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel programma e di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità.

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel programma e in una conversazione in lingua inglese; possono formare oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.

La Banca d'Italia svolgerà una preselezione per titoli nel caso in cui le domande fossero più di 1.500.

Trovate le informazioni complete sulla preselezione per titoli, sulle commissioni,sulle prove di concorso e i programmi dettagliati delle prove scritta e orale all’interno del bando.

Domanda di partecipazione

Coloro che, in possesso dei requisiti sopra elencati, volessero partecipare al concorso per Esperti Informatici indetto dalla Banca d'Italia dovranno presentare le proprie domande esclusivamente online a questo indirizzo entro le ore 16.00 del 19 gennaio 2021.