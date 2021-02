Concorsi Banca d'Italia: 105 assunzioni a tempo indeterminato per diplomati e laureati

105 posti di lavoro in concorso, per diplomati e laureati, presso la Banca d'Italia. Le persone interessate, in possesso dei requisiti sotto-elencati, potranno presentare la propria domanda di partecipazione dal prossimo 5 febbraio, fino al 9 marzo. Qui di seguito troverete tutte le informazioni.

Concorsi Banca d'Italia 105 posti

Il bando di concorso, pubblicato da Bankitalia, prevede la seguente suddivisione dei posti:

10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline economiche;

10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche;

20 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline statistiche;

25 Assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo dell’ICT1;

40 Vice assistenti (profilo amministrativo).

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali solitamente previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici. Devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti specifici a seconda della posizione per cui si candidano. In particolare devono avere almeno uno dei titoli di studio richiesti:

A) Assistenti economici

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33).

B) Assistenti giuridici

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36).

C) Assistenti statistici

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

laurea triennale in una delle seguenti classi: Statistica (L-41); Scienze matematiche (L35); Ingegneria dell’informazione (L-8); Scienze e tecnologie fisiche (L-30).

D) Assistenti Ict

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Ingegneria dell’informazione (L-8); Statistica (L-41); Scienze matematiche (L-35); Scienze e tecnologie fisiche (L-30).

E) Vice Assistenti

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Procedure selettive

Il concorso prevede il superamento di due prove, una scritta e una orale. Ci sarà una preselezione, per titoli, se le domande di partecipazione saranno superiori alle 1.500 o alle 5.000 per la posizione di vice assistenti.

Trovate tutte le informazioni sulle commissioni e sulle prove di concorso all'interno del bando.

Domanda di partecipazione

I candidati, in possesso dei requisiti sopraelencati, potranno presentare la propria domanda di partecipazione al concorso a questo indirizzo, dalle ore 12 del prossimo 5 febbraio fino alle ore 16.00 del 9 marzo. Va sottolineato che ci si può candidare soltanto per una delle posizioni in concorso.

Trovate tutte le informazioni sulla domanda e sul termine di partecipazione all'interno del bando.