Concorsi, Comune di Genova: 40 amministrativi saranno assunti a tempo indeterminato

Nuove opportunità di lavoro in concorso presso il Comune di Genova. Tramite selezione pubblica saranno assunti a tempo indeterminato 40 istruttori Servizi Amministrativi, Esperti Contabili - CAT.C posizione economica C1. La procedura concorsuale prevede la valutazione dei titoli e due prove d'esame: una prova scritta e una prova orale. Le materie oggetto d’esame e tutte le informazioni inerenti alle prove d'esame sono dettagliatamente indicati all'interno del bando di concorso.

Requisiti

Per partecipare al concorso per 40 amministrativi indetto da Comune di Genova i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, che trovate dettagliatamente indicati all’interno del bando di concorso.

Devono, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di Ragioniere e Perito Commerciale o di titolo equipollente: Analista Contabile e Operatore Commerciale;

diploma di Istituto Tecnico Settore Economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, oppure titolo superiore assorbente: Diploma di laurea in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze economiche (vecchio ordinamento);

diploma di laurea magistrale tra quelle appartenenti alle seguenti classi: Scienze dell’economia; Scienze economiche-aziendali;

laurea specialistica tra quelle appartenenti alle seguenti classi: Scienze dell’economia; Scienze economiche-aziendali;

laurea triennale di primo livello tra quelle appartenenti alle seguenti classi: Scienze dell’economia e della gestione aziendale; Scienze economiche;

laurea tra quelle appartenenti alle seguenti classi: Scienze dell’economia e della gestione aziendale; scienze economiche.

Domanda di ammissione

Per presentare la domanda d’ammissione , da questo indirizzo c’è tempo fino al 19 maggio.