Concorsi, Comune di Mondovì: 5 posti (per diplomati) a tempo indeterminato

Il comune piemontese ha indetto una nuova selezione pubblica per assumere 5 istruttori amministrativi categoria C. La domanda deve essere presentata entro il 23 maggio

Il Comune di Mondovì ha indetto un nuovo concorso per assumere 5 diplomati come istruttori amministrativi categoria C. I candidati potranno presentare la domanda di ammissione entro il 23 maggio.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali solitamente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, dalla cittadinanza italiana, all'assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento ecc.

Trovate tutti i requisiti generali dettagliatamente indicati all'interno del bando di concorso.

I candidati, inoltre, devono essere in possesso dei requisiti specifici:

diploma di scuola secondaria di secondo grado, valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari.

Procedura concorsuale

Il Concorso del Comune di Mondovì per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque posti di “Istruttore amministrativo” prevede:

2 posti presso il Dipartimento Segreteria generale;

2 posti presso il Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza;

1 posto presso il Servizio Autonomo di Polizia Locale.

Il concorso prevede tre prove d'esame:

due prove scritte;

una prova orale.

La prova preselettiva sarà indetta nel caso che il numero delle candidature superi quota 80.

Domanda di ammissione

I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione entro il 23 maggio tramite:

raccomandata A.R al Comune di Mondovì – Corso Statuto n. 13;

posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.mondovi@postecert.it.

Trovate maggiori informazioni su requisiti, materie d'esame e documenti da allegare alla domanda di ammissione all'interno del bando.