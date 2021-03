Concorsi diplomati: nuove opportunità per i contabili presso Erap Marche

Una nuova selezione pubblica per assegnare due posti a Ancona e Ascoli Piceno. I requisiti, la selezione e i termini entro cui presentare la domanda

L'Erap Marche, l'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche, ha indetto un nuovo concorso per assegnare due posti di assistenti di area contabile categoria C a tempo indeterminato e pieno. Secondo quanto indicato sul bando di concorso una risorsa sarà destinata al presidio di Ancona e l'altra a quello di Ascoli Piceno.

I requisiti

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali indicati all'interno del bando e qui di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando con relativi requisiti ivi specificati;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, laddove previsti per legge;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere a proprio carico procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Devono, inoltre, essere in possesso del seguente requisito specifico:

diploma di scuola media superiore di 2° grado.

Procedura concorsuale

Il concorso prevede tre prove d'esame:

due prove scritte;

una prova orale.

Durante la prova orale verrà accertato il livello di conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzare le applicazioni informatiche più diffuse. Verrà effettuata una prova preselettiva nel caso in cui il numero dei candidati fosse superiore a 100.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso per diplomati indetto dall’ERAP Marche dovrà essere redatta e sottoscritta secondo apposito Modello.doc e dovrà essere presentata entro il 25 Marzo 2021 all’E.R.A.P. MARCHE – Presidio di Macerata – Via Lorenzoni n. 167- 62100 Macerata con una delle seguenti modalità: