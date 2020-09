Sony, un concorso per fotografi professionisti e studenti: in palio premi da 20 mila euro

Un concorso che mette in palio premi in denaro, apparecchiature e viaggi. È il Sony World Photography Awards, il contest di fotografia aperto a fotografi professionisti, giovani fotografi e studenti di fotografia che vogliono avere successo nel mondo delle arti visive.

Il contest Sony per professionisti e studenti

Il Sony World Photography Awards si suddivide in quattro concorsi. C’è il “professional”, il concorso diviso in 10 categorie giudicate sulla base di un progetto fotografico (è possibile presentare il materiale entro le ore 13 del 14 gennaio 2021) che mette in palio a colui che si aggiudicherà il titolo di “photographer of the year” 25.000 dollari (più di 20.000 euro); e c’è l’“open”, il contest composto da 10 categorie che premia i migliori scatti (c’è tempo per candidare le foto fino alle ore 13 del 7 gennaio 2021). Per il vincitore sono in palio 5.000 dollari.

La Sony però pensa ai giovani e agli studenti. Una delle categorie in concorso è “youth”, aperta a tutti i fotografi tra i 12 e i 19 anni che parteciperanno a sfide mensili su diverse tematiche. Possono candidarsi fino alle ore 13 del 31 dicembre 2020 e il vincitore si aggiudicherà volo e alloggio per la premiazione a Londra, le apparecchiature fotografiche digitali Sony e la partecipazione alla mostra alla Somerset House della capitale inglese. Infine lo “student focus” si rivolge agli studenti di fotografia (presentazione delle foto entro il 30 novembre 2020 alle ore 13). Per il primo classificato c’è la fornitura di attrezzature fotografiche Sony del valore di 30.000 euro per la propria Università.

Come partecipare

Per partecipare basta iscriversi online al concorso entro le date prescritte per ogni singolo contest. Attraverso l’apposito form sul sito ufficiale, basterà selezionare la categoria nella quale si vuole concorrere e cliccare su “partecipa adesso”. La partecipazione è gratuita.