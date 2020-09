Concorsi nel mondo della sanità: un bando per l'assunzione (a tempo indeterminato) di 35 infermieri

35 posti in concorso per lavorare a tempo indeterminato in Lombardia. Il bando è dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario, in provincia di Sondrio.

Le persone selezionate saranno inquadrate come Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri – Cat. D.

Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli e dei requisiti ed il superamento di tre prove d’esame, una scritta, una pratica e una orale, che verteranno sulle materie oggetto del concorso, che sono indicate nel bando.

Se il numero delle domande di ammissione fosse elevato, l'Azienda si riserva la facoltà di espletare una prova preselettiva, che consisterà in un questionario a risposta multipla sulle materie oggetto del concorso.

Concorso infermieri, ASST Valtellina e Alto Lario: i posti disponibili e i requisiti

La procedura selettiva è stata indetta, in forma aggregata, dall'ASST Valtellina e Alto Lario, l’ATS Montagna e l’ASST Valcamonica. I 35 posti disponibili saranno suddivisi come riportato qui di seguito e sul bando:

ASST Valtellina e Alto Lario: n. 33 posti di cui n. 10 posti riservati ai volontari delle FF.AA;

ASST Valcamonica: n. 2 posti di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA.

I candidati, inoltre, dovranno avere i seguenti requisiti generali e specifici.

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti ad altre categorie previste dal bando;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

laurea Triennale in Infermieristica (classe L/SNT1) o Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, o i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale del profilo messo a concorso e dell’accesso ai pubblici uffici;

Triennale in Infermieristica (classe L/SNT1) o Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, o i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale del profilo messo a concorso e dell’accesso ai pubblici uffici; iscrizione all’ Albo professionale;

professionale; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per conoscere la documentazione da allegare e tutti i dettagli si invita alla lettura completa del bando al seguente indirizzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti gli interessanti, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare la propria domanda di partecipazione a questa pagina entro il 12 ottobre.