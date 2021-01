Concorsi, l'Ispra assume a tempo indeterminato 13 funzionari esperti in amministrazione e comunicazione

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con sede a Roma ha aperto una selezione riservata ai laureati. I requisiti e i termini per presentare la domanda

Nuove opportunità di lavoro in concorso presso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) a Roma. L’ente ha indetto una selezione per assumere a tempo indeterminato 13 Funzionari di Amministrazione – V livello del CCNL Istruzione e Ricerca. Le domande di partecipazione andranno presentate entro il prossimo 18 febbraio.

I posti in concorso

Il bando prevede l’assunzione full-time, a tempo indeterminato di:

3 Esperti in comunicazione;

10 Esperti in gestione economica del personale e contabilità.

Requisiti

Per partecipare al concorso per 13 funzionari di amministrazione indetto dall’Ispra bisogna essere in possesso dei requisiti generali previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici e dei requisiti specifici qui di seguito riportati:

Diploma di Laurea (DL), in relazione al profilo indicato nel bando.

Procedura concorsuale

Il concorso prevede 3 prove d’esame, due scritte e una orale. Potrà essere indetta una prova preselettiva qualora il numero di domande sia 5 volte superiore rispetto ai posti messi a concorso.

Tutti i dettagli delle prove d’esame sono contenuti all’interno dei rispettivi bandi di cui vi invitiamo a un’attenta lettura.

Domande di ammissione

Tutti coloro che sono interessati a partecipare al concorso per 13 funzionari indetto dall’Ispra sono invitati a presentare la domanda di ammissione entro il prossimo 18 febbraio al seguente indirizzo.