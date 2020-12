Concorso Difesa - Marina militare: 61 nuovi ufficiali in servizio permanente: i requisiti

Nuovo bando pubblico di selezione per il reclutamento in servizio permanente. I posti disponibili, i requisiti e i termini entro cui fare domanda

Il Ministero della Difesa ha aperto un nuovo bando pubblico di selezione per titoli e per esami per l'ammissione al reclutamento di 61 Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare. I vincitori del Concorso riceveranno la nomina di Guardiamarina in servizio permanente nel rispettivo ruolo speciale. Saranno inseriti presso il Corpo di Stato Maggiore, il Corpo del Genio della Marina, il Corpo di Commissariato Militare Marittimo e il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Posti disponibili

Questi sono i posti previsti dal bando.

35 posti nel Corpo di Stato Maggiore di cui:

3 posti a favore del coniuge e dei figli superstiti;

17 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;

2 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti;

2 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente.

16 posti nel Corpo del Genio della Marina, così ripartiti:

6 posti nel genio navale – settore navale (di cui 3 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Marescialli);

2 posti nel genio navale – settore sommergibilisti (di cui 1 posto riservato agli appartenenti al ruolo dei Marescialli);

5 posti nella specialità armi navali (di cui 2 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Marescialli);

3 posti nella specialità infrastrutture (di cui 2 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Marescialli).

6 posti nel Corpo di Commissariato Militare Marittimo di cui:

1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti;

3 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;

1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti;

1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente.

4 posti nel Corpo delle Capitanerie di Porto di cui:

1 posto a favore del coniuge e dei figli superstiti;

2 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;

1 posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti.

Requisiti

Hanno la possibilità di partecipare al bando Marina Militare 2021 per Ufficiali le seguenti categorie di candidati:

Ufficiali di Complemento della Marina Militare in congedo, che hanno completato senza demerito la ferma biennale di cui all’art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e non hanno riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore;

Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno di servizio, compreso il periodo di formazione;

Ufficiali inferiori della Marina facenti parte delle Forze di Completamento, per essere stati richiamati per esigenze relative a missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative operative e logistiche sia in Italia che all’estero, ad eccezione di coloro che sono stati richiamati a mente dell’art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;

Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli della Marina Militare, nelle categorie, specialità e abilitazioni ammissibili al concorso per i rispettivi ruoli di riferimento, con almeno 4 anni e 6 mesi di servizio nel ruolo di appartenenza, se reclutati ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero 2 anni e 6 mesi se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettera b) del medesimo dl, che hanno espletato per almeno un anno le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a ‘nella media’ e non risultando inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno;

Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti della Marina Militare, con minimo 3 anni di permanenza nel ruolo, riportando qualifiche non inferiori a ‘nella media’, e che non abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio. Per i posti disponibili nel Corpo del Genio della Marina – specialità infrastrutture, è richiesta anche l’abilitazione di ATG – Assistente Tecnico del Genio;

frequentatori dei corsi normali dell’Accademia Navale che non hanno completato il secondo o il terzo anno, purché idonei in attitudine militare, e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;

idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a Sottotenente di Vascello in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali a cui è riferito il bando, che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno;

Volontari in servizio permanente della Marina Militare, che hanno minimo 5 anni di permanenza nel ruolo, riportando qualifiche non inferiori a ‘nella media’ e che non abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio. Per i posti disponibili nel Corpo del Genio della Marina – specialità infrastrutture devono possedere, inoltre, l’abilitazione di ATG.

Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana;

non aver superato il 52° anno di età o il 30° anno di età per i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia Navale oppure il 35° anno di età per i non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a Sottotenente di Vascello;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o titolo di studio quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari, o titoli equipollenti.

Solo per il Corpo del Genio della Marina – specialità infrastrutture è richiesto almeno un titolo di studio tra:

diploma di geometra o perito industriale – indirizzo specializzato per l’edilizia, diploma d’istruzione secondaria conseguito presso un Istituto Tecnico, settore tecnologico a indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l’articolazione geotecnico, con abilitazione all’esercizio della relativa professione;

laurea magistrale in architettura e ingegneria edile – architettura, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria della sicurezza o in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, o titoli di studio equiparati e / o equipollenti, con abilitazione ad una professione tra architetto, pianificatore territoriale e ingegnere civile e ambientale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dell’inidoneità psico fisica;

non essere stati condannati per delitti non colposi, non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto nei confronti delle istituzioni democratiche comportamenti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non aver riportato sanzioni disciplinari di stato negli ultimi 5 anni.

Trovate tutte le informazioni sui requisiti delle posizioni a concorso, sulle materie e sulle prove oggetto d'esame che decreteranno i vincitori all’interno del bando.

Coloro che fossero in possesso dei requisiti indicati devono presentare la propria domanda di ammissione, esclusivamente in via telematica, entro il prossimo 11 gennaio 2021, a questo indirizzo.