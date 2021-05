Concorso, Marina Militare: 176 Allievi Ufficiali AUFP e AUPC

Nuovo bando di concorso pubblicato dal Ministero della Difesa. Saranno selezionati gli allievi ammessi al 20° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) e gli Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP)

Nuovo importante bando di concorso pubblicato dal Ministero della Difesa. Tramite procedura concorsuale saranno selezionati gli Allievi Ufficiale in ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e gli Allievi del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare e gli Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto. Per presentare la domanda di ammissione al concorso c'è tempo fino al 3 giugno.

Posti a concorso

I bandi per ufficiali AUFP e AUPC prevedono la messa a concorso di 176 posti da assegnare mediante una procedura selettiva per titoli e per esami.

Nel dettaglio, per l'ammissione al 20° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), il bando di concorso prevede 6 posti, di cui:

4 posti per il Corpo di Stato Maggiore;

2 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Per l’ammissione al 22° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, 44 posti così distribuiti:

1)12 posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità genio navale, di cui:

1 posto per ingegneri elettrici;

1 posto per informatici;

1 posto per ingegneri meccanici;

9 posti per ingegneri navali.

2) 5 posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali, di cui:

4 posti per informatici;

1 posto per chimici.

3) 11 posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui:

4 posti per ingegneri elettrici;

7 posti per ingegneri civili o architetti.

4) 14 posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui:

12 posti per medici;

2 posti per farmacisti.

5) 2 posti per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo.

Per l’ammissione al 22° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, 56 posti, di cui:

1) 48 posti per il Corpo di Stato Maggiore;

2) 2 posti per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi navali, per il successivo impiego nei Reparti subacquei della Marina Militare;

3) 6 posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui:

4 posti biologi;

2 posti odontoiatri.

Per l’ammissione al 23° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, n. 40 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Per l’ammissione al 23° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, n. 30 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Requisiti

Qui di seguito trovate i requisiti principali per la partecipazione ai concorsi della Marina Militare per 176 Allievi Ufficiali AUFP e AUPC. I candidati oltre ad essere in possesso della cittadinanza italiana e a godere dei diritti civili e politici, devono avere:

età compresa tra i 17 ed i 38 anni per i candidati al corso AUFP ruolo normale;

età compresa tra i 17 ed i 30 per i candidati al corso AUFP ruolo speciale;

età compresa tra i 17 ed i 23 per i candidati al corso AUPC.

Trovate l’elenco completo dei requisiti di ammissione all’interno del bando di concorso.

Procedura concorsuale

I concorsi prevedono la valutazione dei titoli, gli accertamenti psico-fisici e le prove d'efficienza fisica e lo svolgimento di un serie di prove d'esame specifiche a seconda delle categorie.

Sono previste prove d'esame specifiche per le varie categorie.

1) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC)

idoneità psico-fisica al volo;

prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

2) Allievi Ufficiali in Forma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale:

accertamento dell'idoneità psico-fisica specifica per l'impiego nella componente subacquea;

prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticità.

Trovate l'elenco completo delle prove d'esame all'interno del bando di concorso.

Domanda di ammissione

Per presentare la domanda di ammissione al concorso c'è tempo fino al 3 giugno.

Trovate la procedura per partecipare sul sito web del Ministero della difesa, insieme a tutte le informazioni relative ai documenti da allegare.