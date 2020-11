Concorso Operatori Socio Sanitari, 60 posti disponibili a tempo indeterminato

L’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha indetto un concorso pubblico per titoli e per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 60 Operatori Socio Sanitari

Nuove opportunità di lavoro in ambito sanitario. L'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ha pubblicato un bando di selezione per titoli e per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 60 Operatori Socio Sanitari.

Requisiti di ammissione

Per poter partecipare alla selezione bisogna essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

adeguata conoscenza della lingua italiana. le disposizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 si applicano anche ai cittadini di paesi terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche per tale categoria di cittadini si applicano le disposizioni di cui D.P.R. n. 752/1976, in materia di conoscenza della lingua italiana;

non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;

incondizionata idoneità fisica all'impiego e alla mansione specifica: l’accertamento sarà effettuato a cura dell’azienda ospedaliera di Caserta con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette prima dell’effettiva assunzione in servizio;

godimento dei diritti politici;

non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione

Per poter partecipare alla selezione bisogna essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti specifici:

Assolvimento dell’obbligo scolastico o Diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente ad attestato di qualifica professionale di OSS, rilasciato ai sensi della Legge 21/12/1978, n. 845.

Domanda di partecipazione

Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di due prove d’esame – una pratica ed una orale – vertenti su argomenti inerenti alla disciplina a concorso.

Sarà possibile candidarsi al concorso fino al 7 Dicembre 2020.

Per tutte le informazioni sulla documentazione richiesta e sulla valutazione dei titoli e delle prove d'esame potete consultare il bando.