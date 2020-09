Concorso Operatori Socio Sanitari, 34 posti disponibili a tempo indeterminato

34 posti per OSS a tempo indeterminato e pieno in concorso nel Nuovo Circondario Imolese, in provincia di Bologna. Gli operatori socio sanitari saranno assegnati alle strutture residenziali delle ASP dislocate sul territorio. 11 posti a concorso sono riservati prioritariamente a Volontari delle FF.AA. Ci si potrà candidare al concorso fino al 5 settembre 2020.

Qualora pervenga un elevato numero di domande di partecipazione al presente concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da una preselezione.

Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale, vertenti sugli argomenti indicati nel bando, pubblicato per estratto sulla GU n.67 del 28-08-2020.

Concorso per OSS, Nuovo Circondario Imolese: i requisiti e la domanda

Per partecipare al concorso per OSS Nuovo Circondario Imolese i candidati in possesso dei requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

età non inferiore ai 18 anni (compiuti alla data di scadenza del bando) e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo;

idoneità psico-fisica specifica;

per i concorrenti di sesso maschile nati prima del 1986: essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;

patente di guida categoria B in corso di validità;

godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decadenza da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali o altre misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di pubblico impiego con la pubblica amministrazione;

assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego con pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile. In caso di destituzione, licenziamento o dispensa dall’impiego devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento;

non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impediscano, ai sensi della normativa vigente in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna.

E' richiesta, in allegato, la seguente documentazione:

ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di selezione di € 10,00;

attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS).

La domanda di partecipazione al concorso per OSS Nuovo Circondario Imolese dovrà essere presentata online al seguente indirizzo entro le ore 12.00 del 5 settembre 2020.