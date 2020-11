Polizia Municipale, in Sicilia l'assunzione di 25 nuovi agenti con contratti a tempo determinato

L'amministrazione comunale della cittadina siciliana ha pubblicato sul proprio sito internet il bando per la selezione pubblica (che avverrà per titoli) per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di venticinque agenti della polizia municipale

Il Comune di Catania assume 25 vigili urbani a tempo determinato. L'amministrazione comunale della cittadina siciliana ha pubblicato sul proprio sito internet il bando per la selezione pubblica (che avverrà per titoli) per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di venticinque agenti della polizia municipale. I candidati che rientreranno in graduatoria saranno inquadrati nella categoria C, posizione economica C/1 per un periodo non superiore a 12 mesi.

Grazie a uno specifico finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno, il Comune di Catania assumerà infatti in totale 30 nuovi vigili urbani con contratti a termine al massimo annuali: 25 grazie a un nuovo bando per soli titoli e altri 5 ripescando coloro che hanno superato i requisiti di idoneità del concorso bandito nel 2017.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica attraverso il sito del Comune di Catania alla sezione "iscrizione e concorsi". La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva fino alle ore 23.59 del 16 novembre 2020.