Arte contemporanea, al via il premio Comel: 3.500 euro agli artisti che lavorano l'alluminio

Un concorso dedicato agli artisti contemporanei che ha come obiettivo quello di consolidare il rapporto tra impresa e arte attraverso la realizzazione di opere in alluminio. Si tratta del premio Comel Arte Contemporanea, indetto dall’omonima azienda di commercio metalli di latina. In palio ci sono premi in denaro a partire da 3.500 e la possibilità di esporre la propria opera. C’è tempo per candidarsi fino al 31 ottobre 2020.

Il premio, dedicato a Vanna Migliorin e alla sua passione per l’impresa e i progetti a stampo sociale e culturale, che fu istituito nel 2012, ruota intorno al commercio e alla lavorazione di metalli semilavorati di alluminio. Un’opportunità per gli artisti che possono dimostrare le loro abilità nella lavorazione dell’alluminio, elemento riciclabile al 100%. Il tema di questa edizione è “Legami in alluminio” in riferimento duttilità di questo metallo in grado di unirsi naturalmente ad altro elemento.

Possono partecipare tutti gli artisti che hanno compiuto 18 anni, di nazionalità europea oppure che vivono e lavorano in tutti i paesi del continente europeo e che sappiano utilizzare l’alluminio. Le opere iscritte saranno giudicate da una commissione composta da professionisti dell’arte contemporanea. Saranno scelte le prime 13 rappresentazioni - oltre all’opera vincitrice - che saranno oggetto di una mostra nello spazio Comel Arte Contemporanea il prossimo febbraio.

Per iscriversi al concorso di arte contemporanea gli artisti dovranno presentare la domanda entro il 31 ottobre 2020, secondo una delle seguenti modalità: compilando integralmente il modulo di partecipazione online reperibile sul sito del premio nella sezione iscrizioni; scaricando e compilando integralmente il modulo di partecipazione da inviare attraverso una email (info@premiocomel.it) con il materiale richiesto o da spedire all’indirizzo via Congiunte Sinistre, 398 - 04100 Latina indicando come oggetto “Premio Comel Arte Contemporanea 2020”.