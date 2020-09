Premio Panizon, concorso di letteratura per l’infanzia: 3.000 euro in palio

Un concorso di letteratura che premia autori di storie illustrate per bambini. Promosso dalla casa editrice per l’infanzia Uppa di Roma, il Premio Panizon - dedicato a Franco Panizon, pediatra e co-fondatore della casa editrice romana - si rivolge ad autori, illustratori ed editori che abbiano scritto o prodotto un libro dedicato ai più piccoli, da 0 a 6 anni. In palio ci sono premi in denaro per complessivi 3.000 euro. È possibile iscriversi fino al 31 dicembre 2020.

A chi è rivolto il concorso

Il concorso è articolato in due categorie a cui è possibile candidarsi: miglior albo illustrato rivolto ad albi che siano stati pubblicati in Italia da editori indipendenti nel 2019 e nel 2020 e migliore storia illustrata aperta a storie brevi e inedite, dedicate al tema “L’imprevisto e l’imprevedibile”. La selezione delle opere sarà fatta da una giuria che valuterà le opere migliori secondo alcuni criteri (qualità grafica e delle illustrazioni, adeguatezza per fascia d’età, valore educativo e altro).

L’autore o la casa editrice del miglior albo illustrato riceverà un premio in denaro di 2.000 euro (inoltre due copie di tutte le opere candidate saranno distribuite al MuSe di Trento e alla Biblioteca Centrale Ragazzi di Roma). L’illustratore della migliore storia inedita invece vincerà un premio pari a 1.000 euro e potrà godere della pubblicazione dell’opera, con indicazione del proprio nome, all’interno di Upplà, inserto della rivista Uppa.

Come partecipare

Chi volesse partecipare al concorso di letteratura per l’infanzia ha tempo fino al 31 dicembre 2020. L’iscrizione per chi volesse candidarsi alla sezione “albo illustrato” dovrà mandare un plico con tre copie dell’albo e il modulo di adesione compilato e firmato da spedire a “Uppa Edizioni, via Ennio Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma” scrivendo all’esterno “Premio Panizon 2021”.Gli autori della “storia illustrata” invece dovranno mandare una mail a premiopanizon@uppa.it allegando la storia (con le caratteristiche indicate dal bando), il modulo di adesione. L’oggetto della mail dovrà avere nome e cognome dell’autore più il titolo della storia illustrata.