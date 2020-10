Concorsi pubblici, 102 assistenti amministrativi (diplomati) saranno assunti a tempo indeterminato

L'azienda ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata di Roma ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, a numero 102 posti nel ruolo amministrativo, profilo professionale, assistente amministrativo categoria C.

Si tratta di un ospedale storico, fondato nel XIV secolo, che si trova nel pieno centro della Capitale, un centro di riferimento per la terapia intensiva perinatale, la banca regionale degli occhi, il trattamento dello stroke e per la cardiologia.

Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale su argomenti indicati nel bando.

In merito alle modalità di effettuazione delle prove, l’Azienda, in considerazione dell’attuale stato emergenziale, si riserva di indicare eventuali modalità alternative di svolgimento delle stesse, anche in modalità a distanza, sia per tutte che per una sola delle prove.

Concorso 102 assistenti amministrativi: i requisiti

Tutti coloro che volessero partecipare devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, che potete trovare nel dettaglio nel bando e dei seguenti requisiti specifici indicati qui di seguito:

il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il diploma di istruzione secondaria deve essere conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto il necessario riconoscimento ministeriale.

Concorso 102 assistenti amministrativi: la domanda di partecipazione

Sarà possibile candidarsi al concorso fino al 22 Novembre 2020.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente a questo indirizzo.

All’interno del bando potete trovare tutte le informazioni dettagliate sui requisiti generali e specifici di ammissione, sulla preselezione alla procedura concorsuale, sulla valutazione dei titoli e sulle prove d'esame, sulle materie d'esame, sulla documentazione richiesta per la domanda di partecipazione, sulle riserve previste da questo concorso e sulla formulazione della graduatoria.

fonte foto: Freepik License/ ijeab