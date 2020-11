Azienda Zero Padova, concorso per l'assunzione (a tempo indeterminato) di 146 assistenti sanitari

Un concorso per l'assunzione di 146 assistenti sanitari. L'ha indetto l'Azienda Zero Padova che cerca risorse da assumere a tempo pieno e indeterminato per lavorare nelle strutture sanitarie presenti sul territorio veneto.

Posti disponibili

Secondo quanto indicato dal bando, i 146 posti per cui è stato indetto il concorso dall'Azienda Zero Padova sono così suddivisi:

26 posti presso Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

5 posti presso Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;

15 posti presso Azienda Ulss n. 3 Serenissima;

16 posti presso Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale;

3 posti presso Azienda Ulss n. 5 Polesana;

5 posti presso Azienda Ulss n. 6 Euganea: cinque posti;

15 posti presso Azienda Ulss n. 7 Pedemontana;

10 posti Azienda Ulss n. 8 Berica;

50 posti Azienda Ulss n. 9 Scaligera;

1 posto Azienda Ospedale – Universita’ Padova.

Sul totale dei posti, indica la riserva di 43 posti per i volontari delle forze armate, secondo quanto indicato nel bando. .

Requisiti

Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso dei requisiti generali solitamente richiesti per la partecipazioni ai concorsi pubblici e che sono dettagliatamente indicati nel bando di cui vi invitiamo a un'attenta lettura.

Tra i requisiti specifici per prendere parte a questo concorso è richiesto:

Laurea in Assistenza Sanitaria, appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione classe SNT/4 o Diploma Universitario di Assistente Sanitario o titoli equipollenti;

Iscrizione al relativo Albo Professionale.

Selezione

La procedura concorsuale, oltre alla valutazione dei titoli, prevede tre prove d'esame:

una prova scritta;

una prova pratica;

una prova orale.

In base al numero delle domande pervenute, potrebbe essere predisposta una prova preselettiva.

La domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere inoltrata entro il 13 Dicembre 2020 attraverso apposita procedura telematica raggiungibile a questo indirizzo.

Per conoscere nel dettaglio i requisiti generali di ammissione, i requisiti specifici di ammissione, i termini di presentazione delle domande, come avviene la procedura di preselezione, come avviene la valutazione dei titoli, quali sonon le prove d'esame e come avviene la formazione delle graduatorie di merito vi invitiamo alla lettura completa del bando in oggetto.

