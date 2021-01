Regione Lombardia: si assumono (a tempo indeterminato) 40 diplomati e laureati

Sono stati indetti tre bandi di concorso per l'area amministrativa. La suddivisione dei posti, i requisiti e i titoli di studio. Per fare domanda c'è tempo fino al 15 febbraio

Tre bandi di concorso per 40 assunzioni a tempo indeterminato presso l'area amministrativa. Li ha pubblicati la Regione Lombardia che rivolge le selezioni a diplomati e laureati, a seconda della posizione che andranno a ricoprire. Il concorso prevede una prova scritta e una prova orale che può essere preceduta da una prova preselettiva. Per tutte le informazioni dettagliate si rimanda alla lettura completa dei rispettivi bandi.

La suddivisione dei posti

I posti, secondo quando riportato nei rispettivi bandi, vengono ripartiti secondo il seguente schema:

Bando, 13 risorse nel ruolo di Collaboratore Senior Area Amministrativa (categoria B3);

Bando, 25 risorse nel ruolo di Specialista area Amministrativa (categoria D);

Bando, 2 risorse nel ruolo di Avvocato presso la giunta di Regione Lombardia (categoria D);

Requisiti

I candidati per partecipare devono essere in possesso dei requisiti generali tradizionalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici e avere i seguenti titoli di studio specifici in base alla posizione che andranno a ricoprire:

1) Collaboratore Senior Area Amministrativa

diploma di qualifica almeno biennale, ovvero attestato di qualificazione professionale almeno biennale ad indirizzo aziendale, economico, amministrativo.

2) Specialista area amministrativa

laurea di primo livello (L) appartenente a una delle classi del nuovo ordinamento universitario di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni;

laurea specialistica (LS) appartenente alle classi del nuovo ordinamento universitario di cui il Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni;

laurea secondo il vecchio ordinamento equiparate alle nuove classi di lauree ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Avvocato

laurea specialistica in Giurisprudenza (22/S) ex D.M. 509/1999;

laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) ex D.M. n. 270/2004;

laurea secondo il vecchio ordinamento Diploma di Laurea in Giurisprudenza (DL);

abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.

Domande

Tutti coloro che, in possesso dei requisiti sopraelencati, vogliono partecipare ai concorsi devono inoltrare la loro domanda di partecipazione, esclusivamente a questo indirizzo online, entro le ore 12.00 del 15 febbraio.