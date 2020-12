Emergenza Covid-19, l'ISS assume 30 risorse (a tempo determinato): il bando

Aperte le selezioni pubbliche per lavorare presso l'Istituto Superiore di Sanità. I posti disponibili e i termini per presentare la domanda di ammissione

Nuove assunzioni in concorso presso l'ISS. Sono state indette 12 selezioni pubbliche per assumere 30 risorse. Saranno inserite con un contratto a tempo determinato di durata biennale, che potrà essere rinnovato di un anno. Il bando è stato pubblicato per estratto sulla GU n.96 del 11-12-2020.

I posti disponibili

Dipartimento di Malattie Infettive:

1 posto di Ricercatore – III livello professionale – Statistico;

1 posto di Ricercatore – III livello professionale – Ingegnere dell’Informazione;

3 posti di Primo Ricercatore — lI livello professionale – Medici;

2 posti di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca – VI livello professionale.

Centro Nazionale per Eccellenza Clinica, qualità e sicurezza delle cure:

1 posto di Ricercatore – III livello professionale – Statistico;

1 posto di Ricercatore – III livello professionale – Ingegnere Biomedico;

1 posto di Primo Ricercatore – II livello professionale – Medico.

Centro Nazionale per la prevenzione delle malattie e promozione della salute:

1 posto di Ricercatore – III livello professionale – Statistico.

Centro Nazionale per la ricerca e valutazione preclinica e clinica dei farmaci:

1 posto di Primo Ricercatore – lI livello professionale – Medico.

Centro di riferimento per le scienze comportamentali e salute mentale:

1 posto di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca – VI livello professionale.

Servizio di pianificazione e controllo di gestione:

2 posti di Ricercatore – III livello professionale – Ingegnere Gestionale.

Servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori:

1 posto di Ricercatore – III livello professionale – Psicologo.

Servizio di Informatica:

3 posti di Tecnologo – III livello professionale – Informatico;

2 posti di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca – VI livello professionale.

Presidenza:

2 posti di Tecnologo – III livello professionale – Esperto in protezione dei dati Servizio Formazione;

1 posto di Ricercatore – III livello professionale – Esperto in formazione Ufficio Stampa;

1 posto di Tecnologo – III livello professionale – Giornalista.

Direzione Centrale Risorse Umane ed Economiche:

3 posti di Tecnologo – III livello professionale – Area economica;

2 posti di Tecnologo – III livello professionale – Area giuridica.

Il concorso prevede la valutazione dei titoli e una prova orale.

Le singole materie d'esame sono riportate all'interno dei singoli bandi.

.La domanda di ammissione al concorso, a cui va allegato il CV, va presentata entro il prossimo 26 dicembre: