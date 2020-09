Nuova opportunità formativa (gratuita) per disoccupati: 15 posti per diventare operatori portuali

Un corso gratuito, cofinanziato dall'Unione Europea, per operatori portuali. Sono disponibili 15 posti, riservati ad allievi disoccupati. Il corso è organizzato dall'Agenzia di formazione Is.For.Coop. Al termine delle attività formative, il 60% degli iscritti sarà assunto presso l'APM Terminals, la società internazionale specializzata nella gestione di terminal portuali, che gestisce anche lo scalo di Vado Ligure.

L'operatore Polivalente Terminal: il profilo professionale

L'Operatore Polivalente terminal è una figura professionale addetta al carico, scarico, trasporto, stivaggio ed immagazzinamento di containers e merce di diverso tipo, nei terminal portuali e nei magazzini ad essi collegati. Opera in terminal marittimi moderni fortemente industrializzati, in cui la movimentazione della merce e dei containers avviene in modo programmato ed utilizzando mezzi di elevata complessità. Questa figura utilizza sistemi di radio comunicazione e per i quali è richiesto il possesso della patente C o E.

Corso operatori portuali Vado Ligure: il percorso formativo e i requisiti

Il corso avrà una durata di 240 ore, di cui 70 di stage. La parte teorica, a causa delle restrizioni in vigore per l'emergenza Covid-19 si svolgerà online. Richiederà un impegno di 3-4 ore al giorno su una piattaforma web dedicata. Lo stage si svolgerà a Savona. Al termine del periodo di formazione, i partecipanti che supereranno l'esame finale conseguiranno l'attestato di Operatore Polivalente Terminal (cod. ISTAT 7.4.4.3.0.).

Per essere ammessi al corso bisognerà superare il seguente iter selettivo, articolato in 3 fasi:

test psicoattitudinale;

colloquio individuale;

visita medica di idoneità alla professione.

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

stato di disoccupazione o non occupazione;

aver assolto l’obbligo scolastico.

Tra i requisiti preferenziali, indicati all'interno del bando, è indicato il possesso della patente di guida C ed E per condurre automezzi destinati al sollevamento e trasferimento di container.

La domanda di iscrizione, unitamente alla scheda informativa, è scaricabile dal sito dell'agenzia di formazione www.isforcoop.it e va presentata, entro le ore 12.00, del 14 settembre.