Crèdit Agricole Italia cerca personale (anche alla prima esperienza): tutte le posizioni aperte 

Posti di lavoro disponibili presso gli uffici di Parma o nelle altre filiali del gruppo in Emilia Romagna, Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Liguria.

Crèdit Agricole Italia offre nuove opportunità lavorative e apre le selezioni per svolgere tirocini formativi e per inserimenti con contratti a tempo determinato e indeterminato.

Crèdit Agricole Italia: l’organizzazione del Gruppo

Crédit Agricole, un grande Gruppo presente in 50 Paesi del mondo, da 10 anni riconosciuto “Top Employer". L’ex Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., già nota con la denominazione di Cariparma S.p.A., ha assunto la nuova denominazione sociale di Crédit Agricole Italia S.p.A, a decorrere dal 26 febbraio 2019. La sede legale è a Parma dove intraprese la propria attività nel 1860.

È la Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia cui fanno capo le controllate Crédit Agricole FriulAdria, in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia, e Crédit Agricole Carispezia, in Liguria e in provincia di Massa-Carrara, sottoposte alla propria attività di Direzione e Coordinamento. A queste, si aggiungono anche Crédit Agricole Leasing, Crédit Agricole Group Solutions e Crédit Agricole Italia OBG.

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia attualmente è il settimo gruppo bancario italiano per masse amministrate, presente in undici regioni con più di 10.000 dipendenti e oltre 2 milioni di clienti.

Di seguito sono elencate le diverse offerte di lavoro e stage, gli annunci relativi alle varie sedi in Italia sono presenti all'interno della sezione Job Search del sito della multinazionale.

Assunzioni Crèdit Agricole Italia: le posizioni aperte

Al momento, nella sezione Carriere sul sito di Crèdit Agricole ci sono le seguenti posizioni aperte per assunzioni a tempo determinato e indeterminato. Cliccando sui relativi link potrete visualizzare tutti i dettagli delle offerte e inoltrare la vostra candidatura.

Friuli Venezia Giulia

Udine: 1 Consulente Finanziario Dipendente M/F Tempo Indeterminato

Liguria

Savona, La Spezia, Genova, Imperia 1 Gestore Affluent - Consulente Finanziario Dipendente M/F Tempo Indeterminato

Veneto

Treviso 1 Consulente Finanziario Dipendente M/F Tempo Indeterminato

Campania

Salerno, Sorrento, Napoli, Caserta 1 Gestore Affluent - Consulente Finanziario Dipendente Tempo indeterminato

Emilia Romagna

Piacenza 1 Gestore Family - Direzione Regionale Piacenza-Lombardia Sud M/F Tempo determinato

Parma 1 Facilities Management Specialist M/F, Tempo indeterminato

Parma 1 Junior IT specialist - Multichannel Area M/F Tempo determinato

Bologna e provincia 1 Gestore Affluent - Consulente Finanziario M/F Tempo indeterminato

Parma 1 IT Securit Specialist M/F Tempo indeterminato

Reggio Emilia e Modena 1 Gestore Affluent - Consulente Finanziario Dipendente M/F Tempo indeterminato



Se siete interessati a questo tipo di opportunità lavorative nel settore bancario vi consigliamo di visitare costantemente la sezione Carriere del sito di Crèdit Agricole.

Le offerte presenti vengono costantemente aggiornate ed è uno dei canali di selezione più utilizzate dai recruiter.

In ogni momento, inoltre, è possibile inviare la propria autocandidatura creando una sezione candidato sul portale del Gruppo.

Crèdit Agricole Italia è costantemente alla ricerca di giovani talenti alla prima esperienza, che potranno essere inseriti nei programmi di crescita e di carriera organizzati grazie ad investimenti mirati nella formazione del personale e di profili senior con una professionalità di alto livello nel settore bancario o commerciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.