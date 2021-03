Decathlon assume urgentemente in tutta Italia: le posizioni aperte e come candidarsi

L'azienda francese che vanta 127 store nel nostro Paese offre nuove opportunità lavorative per figure professionali qualificate e giovani in cerca del primo impiego

Decathlon assume con urgenza in tutta la Penisola. Sono numerose le opportunità di impiego presso l’azienda che nacque nel 1976 in Francia. In Italia sono presenti 127 store del gruppo che ogni anno apre nuovi punti vendita nel nostro Paese. L'azienda crede molto nell'importanza del lavoro di squadra, fondamentale anche nello sport, proprio per questo è sempre alla ricerca di nuove persone da inserire all'interno del proprio team. Una prima opportunità, per capire se c’è una possibile affinità tra l’azienda e il candidato, viene offerta tramite la compilazione di un questionario, un percorso per selezionare i giovani e valorizzare i talenti che trovate a questo indirizzo.

Decathlon, gli sport per ogni sportivo

Il pre-requisito per lavorare in Decathlon è quello di essere uno sportivo. Lo si legge chiaramente sul sito del gruppo nella sezione dedicata proprio alle Careers: "In Decathlon siamo tutte/i sportivi, se lo sei anche tu ti vogliamo nella nostra squadra".

Decathlon: le opportunità di lavoro

Decathlon, in vista delle opportunità di inserimento, valuta sempre con grande attenzione i curriculum vitae di giovani, neolaureati e profili esperti. In particolare gli inserimenti avvengono nelle seguenti aree:

Retail;

Logistica;

Finance;

Produzione

Decathlon inizia il suo processo di selezione individuando i migliori candidati attraverso i cv ricevuti online che potete inviare a questo indirizzo. Decathlon, anche in vista delle future opportunità di inserimento, valuta sempre con grande attenzione i curriculum vitae di giovani, neolaureati e profili esperti.

Cliccate qui per conoscere l’elenco di tutte le numerose posizioni aperte