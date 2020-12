Digital Recruiting Week, appuntamento online per i medici che cercano lavoro

Dal 30 novembre al 6 dicembre Lavoropiù organizza la Digital Recruiting Week, un evento 100% online che ha come scopo quello di mettere in contatto i partecipanti con i recruiter che si occupano di ricerca, selezione e somministrazione di medici, infermieri e altre figure

Una settimana pensata per specializzandi e specialisti in medicina che vogliono esercitare la professione su tutto il territorio. Dal 30 novembre al 6 dicembre Lavoropiù organizza la Digital Recruiting Week, un evento 100% online che ha come scopo quello di mettere in contatto i partecipanti con i recruiter che si occupano di ricerca, selezione e somministrazione di medici, infermieri, operatori socio sanitari, fisioterapisti, educatori e altre figure mediche e paramediche.

Chi può partecipare

All'evento possono partecipare tutti i medici neo-specialisti e gli specializzandi al penultimo o ultimo anno di specializzazione. Durante tutta la settimana, gli iscritti avranno accesso a contenuti pensati appositamente per guidare i neo-professionisti in ambito sanitario nella ricerca del loro primo incarico professionale. Grazie ad articoli e video studiati appositamente per loro dai recruiter, i partecipanti potranno così acquisire e mettere in pratica le più efficaci metodologie per la ricerca del lavoro, nonché candidarsi alle numerose offerte di lavoro specifiche per una determinata specializzazione e su un determinato territorio.

Come partecipare

Per partecipare alla Digital Recruiting Week Professione è necessario iscriversi all’evento registrandosi al sito dedicato. L'evento è gratuito e dà opportunità a quanti siano in cerca di un lavoro.