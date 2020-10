Ducati cerca personale: tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Stage formativi per giovani alla prima esperienza e nuove opportunità di lavoro anche per personale che ha maggior esperienza. Sono numerose le opportunità di carriera in Ducati. Qui di seguito vedremo quali sono le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare presso la Casa di Borgo Panigale.

Ducati: un’azienda simbolo del made in Italy

La Ducati Motor Holding Spa ha la sua sede principale a Bologna. Venne fondata nel 1926 ed è uno dei simboli del made in Italy nel mondo. Scrambler, Streetfighter, Monster, Diavel, XDiavel, Supersport sono alcune delle sue moto apprezzate in tutto il mondo. Anche nel motorsport Ducati è tra le Case più amate dai tifosi.

Dal 2012 è stata acquisita dall'Audi e fa parte del gruppo Volkswagen. Attualmente è una multinazionale, con più di 1.500 dipendenti, che ha conservato tutta la sua anima italiana.

Tutti coloro che vogliono lavorare in Ducati devono avere una conoscenza fluente della lingua inglese e ottime competenze informatiche. Tra i requisiti, per numerose posizioni, è richiesta la disponibilità a viaggiare con trasferte anche internazionali.

Ducati: le opportunità per i giovani talenti

Ducati offre costantemente opportunità interessanti a brillanti laureandi e laureati. Per entrare in azienda vengono offerte diverse opportunità di formazione e percorsi di stage, generalmente della durata di sei mesi, nei vari rami dell'azienda. La presenza dello stagista in azienda può diventare anche l'occasione per redigere la tesi di laurea.

Ducati, lavora con noi: le posizioni aperte

I profili tecnici e i laureati in Ingegneria sono tra quelli maggiormente richiesti, ma vengono ricercate figure provenienti anche da altri ambiti formativi. Il processo di selezione inizia sul sito vengono indicate tutte le posizioni aperte. In questo momento, ci sono le seguenti job opportunities:

Operatore assemblaggio veicolo/motore;

tirocinio It business intelligence - data warehousing;

project manager elettronico;

compliance officer;

marketing product manager;

progettista veicolo.

Per candidarsi basta rispondere all'annuncio ed inoltrare il proprio cv. Sarà la direzione Risorse Umane a valutare i vari curriculum, selezionando i profili di maggior interesse per farli accedere ai successivi step della selezione.

Ducati, Lavora con noi: come avviene la selezione e come candidarsi

La valutazione dei candidati avviene tramite questionari, test di lingua, colloqui individuali o di gruppo.

Tutti coloro che sono interessati a lavorare in Ducati possono mandare la propria autocandidatura a questo indirizzo dove potranno inserire il proprio Cv all’interno del database aziendale.

Per maggiori informazioni potete visitare la sezione Lavora con noi sul sito Ducati.