Enel, nuove opportunità di lavoro: 130 assunzioni in Italia e all’estero

Nuove opportunità di lavoro in Enel. La multinazionale che produce energia elettrica e gas cerca 130 risorse da assumere sia in Italia sia all'estero dove è presente in 30 Paesi tra Europa, America Latina, Nord America, Asia e Oceania e conta più di 38 mila dipendenti.

Enel: nuove opportunità di lavoro

E' stato Fabio Ficca, responsabile mondiale ricerca e risorse per Enel, a dare la notizia nel corso di un'intervista rilasciata alla rubrica telefonica 'Il Post in fabbrica' di radio RTL 102.5.

A livello globale, i profili disponibili sul sito di Enel confermano come la ricerca sia rivolta in particolare a profili tecnici legati alla gestione dei dati, profili commerciali, profili legati a competenze linguistiche e ingegneristiche e profili di staff. Sono richieste anche figure da inserire all’interno del settore energie rinnovabili, che rappresentano il business del futuro.

Durante l'intervista il dott. Fabio Ficca ha dichiarato quanto Enel sia un'azienda internazionale dove la mobilità dall'Italia all'estero e viceversa è uno dei valori aggiunti della multiculturalità dell'azienda.

Proprio per questo anche nel nostro Paese si cercano profili di sviluppo business, figure commerciali come lettura e interpretazione dei dati legati alla fatturazione, oltre che per le funzioni di staff, da inserire nel settore risorse umane.

I candidati, a seconda della posizione, dovranno avere una formazione in ambito tecnico scientifico, amministrativo, commerciale o umanistico.

Enel, le posizioni aperte in Italia e all’estero

Nel nostro Paese saranno assunte 20 persone: i nuovi assunti potranno lavorare da casa, in smart working. Anche i colloqui si svolgeranno a distanza. Per Enel queste assunzioni, in piena pandemia, insieme al contributo per l’ambiente, sono un segnale importante di ottimismo: arriveranno tempi migliori.

Potete visionare tutte le posizioni aperte in Enel a questo indirizzo.

I curricula per le candidature, inoltre, possono essere inviati all’indirizzo del programma a questo indirizzo.