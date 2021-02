L’ESA cerca nuovi astronauti: incoraggiate le candidature femminili

Per la prima volta, dopo 11 anni, l’Agenzia Spaziale Europea ha riaperto le selezioni. Le persone selezionate lavoreranno al fianco degli astronauti dell'Esa mentre l'Europa entra in una nuova era di esplorazione spaziale

L'ESA seleziona nuovi astronauti. Per la prima volta dopo 11 anni, il prossimo 31 marzo, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) aprirà le candidature per nuove posizioni. Vengono fortemente incoraggiate le candidature femminili. Tra gli obiettivi di questa campagna di recruiting, infatti, c'è proprio quello di aumentare la diversità di genere all’interno dell’organizzazione.

"Questo processo di reclutamento è il primo passo e non vedo l'ora di vedere l'agenzia svilupparsi in tutte le aree di esplorazione spaziale e innovazione, con i nostri partner internazionali, negli anni a venire ", ha dichiarato Jan Wörner l'ESA Director General.

"Rappresentare tutte le parti della nostra società è un compito che prendiamo molto seriamente", afferma David Parker, ESA Director of Human and Robotic Exploration. La diversità all'ESA non dovrebbe riguardare solo l'origine, l'età, il background o il sesso dei nostri astronauti, ma forse anche disabilità fisiche. Per trasformare questo sogno in realtà, insieme al reclutamento degli astronauti lancerò il Parastronaut Feasibility Project, è arrivato il momento per questa innovazione”.

Tutti i dettagli di questa nuova campagna di reclutamento saranno illustrati in un evento stampa virtuale che si terrà martedì 16 febbraio. Tra i partecipanti ci sranno anche gli astronauti italiani dell'ESA Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti.

Ci si potrà candidare dal 31 marzo al 28 maggio. Le persone selezionate prenderanno parte a un processo di selezione in sei fasi, che dovrebbe essere completato entro l'ottobre del 2022.

Tutte le candidature devono essere inviate a questo indirizzo.

Per sapere di più sull’ESA e sulle opportunità di lavoro all’interno dell’organizzazione potete visitare questo indirizzo.