Tirocini nello spazio: fino a 2.700 euro per 100 laureati

L'Agenzia Spaziale Europea ha aperto le selezioni per il programma Young Graduate Trainees. Sono disponibili più di 100 tirocini per lavorare per un anno in una delle sei sedi dell'Agenzia

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) offre nuove opportunità di tirocinio per laureati e laureandi. Sono disponibili più di 100 tirocini per lavorare per un anno in una delle sei sedi dell'Agenzia. Lo stipendio previsto è di 2.700 euro. Per candidarsi a questo programma che prende il nome di Young Graduate Trainees c'è tempo fino al 1 marzo.

Chi può candidarsi

I tirocini disponibili sono più di 100. I candidati devono essere in possesso di una laurea magistrale o devono essere studenti laureandi che conseguiranno il titolo di studio entro la data di inizio del tirocinio, prevista tra maggio e settembre 2021. Tra i requisiti fondamentali la cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Agenzia.

Le attività

I tirocinanti selezionati tra coloro che avranno superato il percorso di selezione lavoreranno per un anno in una delle sedi europee dell’Agenzia. Saranno affiancati da un tutor e saranno impegnati in un progetto spaziale.

Il tirocinio prevede uno stipendio mensile compreso tra i 2300 e i 2700 euro al mese a seconda della sede del tirocinio.

Sono poi previsti ulteriori benefit per coloro che sceglieranno di vivere quest'esperienza in un paese diverso da quello di origine.

Si selezionano, preferibilmente, laureati o laureandi in discipline tecniche o scientifiche come: Ingegneria;

Fisica;

Scienze Naturali;

Medicina;

Biologia;

Informatica.

Per vedere tutte le opportunità di tirocinio presso l'ESA cliccate qui

Per presentare la propria candidatura c'è tempo fino al 1 marzo.