Trento, nuova opportunità di lavoro per laureati nel settore agrario

La storica fondazione Edmund Mach ha aperto le selezioni per stilare una graduatoria per contratti a tempo determinato per un tecnologo di quarto livello

Nuova opportunità nel settore agrario segnalata da Eures Trento. La blasonata fondazione Edmund Mach che ha la sua sede a a San Michele all'Adige ed è attiva sin dal XIX nei settori agricolo, agricoalimentare e ambientale, ha aperto le selezioni per stilare una graduatoria, per contratti a tempo determinato, alla ricerca di un tecnologo di quarto livello nel settore della sperimentazione in frutticoltura e nel miglioramento genetico del melo.

Requisiti:

Per poter partecipare i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea V.O. / magistrale / specialistica nel settore delle Scienze Agrarie e equivalenti oppure

Laurea triennale in Scienze Agrarie e equivalenti con almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore della sperimentazione in frutticoltura o viticoltura o del miglioramento genetico delle colture agrarie;

Possesso della patente di guida di tipo B;

Conoscenza della lingua italiana (livello minimo C1) e della lingua inglese (livello minimo B1), accertate in sede di colloquio di selezione.

Mansioni:

Il candidato collaborerà, sotto la supervisione di una figura professionale di livello superiore, come supporto alle attività di sperimentazione in frutticoltura sia per quanto riguarda i programmi di miglioramento genetico del melo che per la conduzione di sperimentazioni agronomiche e di tecniche colturali delle pomacee.

Fra le principali mansioni vi sono:

l’esecuzione delle attività di incrocio;

la gestione delle operazioni agronomiche di impianti sperimentali;

la valutazione agronomica sia di nuove selezioni che di parcelle sperimentali.

Farà parte delle attività anche il contributo alla elaborazione statistica dei dati, l’elaborazione di articoli e report scientifici, e la presentazione di risultati sperimentali.

Domanda di partecipazione:

La domanda per partecipare alla selezione dovrà essere inviata in formato elettronico alla casella di posta elettronica (NO PEC) curricula@fmach.it, indicando in oggetto al messaggio il codice della selezione (279_CRI_MGM – T4 determinato melo) ed è composta, pena esclusione, da:

Curriculum lavorativo che dovrà essere salvato con l’estensione: Cognome Nome_CV.doc oppure .pdf;

Domanda di partecipazione (Allegato A), come da modello disponibile nella pagina dell'avviso.

Documento di identità in corso di validità.

In assenza di curriculum e/o domanda o comunque di uno solo dei dati comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione il candidato verrà automaticamente escluso dalla selezione.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito.