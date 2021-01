Emergenza Coronavirus, oltre 900 posizioni aperte per medici e infermieri

E-work ha aperto una selezione per le principali strutture sanitarie private in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Lazio

E-work – gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per grandi aziende e multinazionali attraverso EwMedical, la divisione specializzata nella ricerca di profili specifici in ambito sanitario, è alla ricerca di personale medico e infermieristico per posizioni aperte in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Lazio.

Le figure richieste

E-work cerca un totale di 6 figure tra Infermieri, coordinatori infermieristici, medici anestesisti, medici prelevatori, direttori sanitari e OSS, selezionate su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, per supportare lo sforzo organizzativo delle principali strutture sanitarie private in un momento in cui l’emergenza Covid-19 evolve con l’introduzione del vaccino e richiama l’esigenza di nuovo personale di somministrazione.

“Il settore medico è alla costante ricerca di personale specializzato, con un trend crescente dettato anche dall’evoluzione delle necessità organizzative legate alle varie fasi dell’epidemia. Attraverso la divisione specializzata ewMedical da anni supportiamo le strutture sanitarie nella selezione delle migliori figure professionali, attraverso colloqui, orientamento, assessment e tutoraggio. Le selezioni, che al momento sono concentrate per posizioni nel centro nord Italia, sono aperte a chiunque sia dotato dei requisiti professionali richiesti. Una particolare attenzione in fase di valutazione delle candidature sarà riservata alle soft-skill, sempre più cruciali nelle professioni sanitarie e in generale nella relazione di cura”, dichiara Marta Terruzzi – Responsabile Nazionale Ricerca e Selezione del Gruppo e-work.

I contratti offerti sono di varia tipologia ma, in ampia parte, per i candidati che risulteranno idonei nel processo di selezione sono previsti contratti a lungo termine o a tempo indeterminato, che spesso prevedono anche l’alloggio in caso di trasferimento.

Il dettaglio delle posizioni attualmente aperte per regione:

Lombardia

N° 150 Infermieri N°20 coordinatori infermieristici N° 10 medici anestesisti N° 30 medici prelevatori N° 3 direttori sanitari N°150 OSS

Piemonte

N°80 Infermieri N° 10 medici prelevatori N°80 OSS

Emilia Romagna

N°80 Infermieri N°10 coordinatori infermieristici N°30 medici prelevatori N°80 OSS

Lazio

N°50 Infermieri N°30 medici prelevatori N° 50 OSS

Toscana

N°30 Infermieri N°30 medici prelevatori

A seconda della specificità del profilo ricercato, l’opportunità di lavoro, per alcune posizioni - sia per gli infermieri che per il personale medico - si apre anche a neolaureati. Maggiori dettagli sulle posizioni aperte sono disponibili consultando il portale e-work a questo indirizzo.

Per presentare la propria candidatura potete mandare una mail con CV all’indirizzo: medical@e-workspa.it La ricerca di personale nel settore sanitario da parte di ewMedical è costante e in continua evoluzione.

Una volta completata la candidatura sul sito i candidati possono seguire l’evoluzione del loro percorso scaricando dagli store IOS e Android l’app “e-work with us”.