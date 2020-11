Ferrero, nuove assunzioni grazie al successo travolgente dei Nutella Biscuits

Il Gruppo piemontese effettuerà nuove assunzioni in Basilicata per produrre i biscotti che hanno conquistato proprio tutti

47 milioni di confezioni acquistate, oltre un miliardo di biscotti venduti. I Nutella Biscuits, lanciati sul mercato italiano appena un anno fa, stanno vivendo un successo travolgente. Proprio per questo la Ferrero ha approvato nuovi investimenti per più di 80 milioni di euro per potenziare lo stabilimento di Balvano (Potenza).

L'impianto potentino dove vengono prodotti i Nutella Biscuits conta più di 400 dipendenti tra full-time e stagionali. Il piano di crescita prevede il raddoppio della capacità produttiva per raddoppiare la domanda interna e espandersi nei nuovi mercati.

Proprio per questo ci saranno numerose opportunità professionali con nuove assunzioni soprattutto tra addetti alla produzione e operai, anche se non si esclude la richiesta di altre figure.

Ferrero vuole raddoppiare la produzione passando da 16 mila a 33 mila tonnellate all'anno con un investimento di circa 80 milioni per realizzare entro il prossimo autunno un ampliamento produttivo di circa 6 mila metri quadrati.

Ferrero lo scorso anno ha fatto 150 assunzioni a Balvano: si prevede che a pieno regime lavoreranno alle linee produttive tra le 200 e le 250 persone.

Come candidarsi

La selezione dei profili è attualmente in corso. Gli interessati possono visitare la sezione Careers di Ferrero dove sono segnalate le nuove opportunità di lavoro del Gruppo a Balvano.